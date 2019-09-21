Максим Винярский: Мы не остановились, Виктор 21.09.2019, 16:10

Максим Винярский

Будем держать бело-красно-белый флаг до самой победы.

Об этом координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» написал в «Фейсбуке»:

- 21 сентября исполнилось бы 60 лет Виктору Ивашкевичу. За все шесть лет с его смерти, не было ни одного дня, чтобы не чувствовалось насколько нам всем не хватает его мужества, принципиальности, ответственности.

Мне никогда не забыть его слов: «Видели фотографию - стоит Ивашкевич на площади и держит флаг, один бело-красно-белый, второй европейский? И люди смеются - вот, вышел один, ну и что ты один вышел? Герой нашелся. А кого ты за собой повел? А я говорю: никого никуда не заведешь, если он того не хочет. Но должен кто-то держать флаг. Чтобы у других людей всегда был ориентир, что если захочется, я присоединюсь».

Точнее и не скажешь. Мы не остановились, Виктор. Мы здесь и будем держать этот флаг дальше. До самой победы. Жыве Беларусь.