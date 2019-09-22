«За работу в выходной день нам дают всего лишь неоплачиваемый отгул» 5 22.09.2019, 9:23

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Законно ли поступают с водителями на госпредприятии?

В редакцию «Газеты Слонимской» обратился по телефону водитель ОАО «Слонимский водоканал» Александр Бандаловский и попросил дать компетентный ответ.

«По приказу нового директора нам часто приходится работать в выходные дни. Ранее за работу в субботу или воскресенье предлагали либо двойную оплату, либо платежный отгул. В последнее время за такую работу нам предлагают брать неоплачиваемый отгул. Законно ли это?» - спрашивает Александр.

«Вопросы компенсации за работу в выходные дни регулируются статьей 69 Трудового кодекса. Им предусмотрено, что за каждый час работы в выходные дни производится доплата сверх заработка, начисленного за указанное время: работникам со сдельной оплатой труда - не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда - не ниже часовых тарифных ставок (окладов). За работу в выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. Таким образом, наниматель не нарушает закон, представляя неоплачиваемый отгул за работу в выходной день.

Кроме Трудового кодекса, вопрос компенсации за работу в выходные дни может регулироваться трудовым или коллективным договором. Работа в выходной день разрешается по предложению нанимателя и только с согласия работника или по инициативе работника с согласия нанимателя, за исключением случаев предотвращения катастрофы, аварии, несчастных случаев. Разрешается использование для работы не более 12 выходных в год каждого работника (сюда не включаются выходные дни, когда работник привлекался к работе по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев)», - ответил на вопрос водителя юрист Олег Мацкевич.