Сверхъестественное против Путина 22.09.2019, 11:18

1,007

Почему история про якутского шамана привлекла столько внимания.

В отношении Александра Габышева, якутского шамана, который шел в Москву изгонять Путина, возбудили уголовное дело о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Экспертиза установила, что в действиях Габышева "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента Российской Федерации В.В.Путина", говорится в постановлении, копию которого опубликовала "Правозащита Открытки". По мнению следствия, призывы к осуществлению экстремистской деятельности шаман совершил "в устной форме и в неустановленном месте".

Дело возбудили еще 12 сентября.

Утром 20 сентября в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что "самопровозглашенного "Шамана-воина" направили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД). В ведомстве уточнили, что в диспансере проведут психиатрическую диагностику, которая "основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни". "В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", – отмечается в пресс-релизе.

Позднее сотрудники психдиспансера заявили, что к ним шамана не доставляли. Сторонники Габышева сообщают, что его отпустили домой.

В соцсетях также появилось видео с задержанным якутским шаманом. На нем – Габышев заверяет своих сторонников, что с ним все в порядке, при этом семь раз за две минуты говорит о том, что "все в рамках закона".

В ночь на четверг, 19 сентября у поселка Выдрино на границе Бурятии с Иркутской областью силовики задержали шамана Александра Габышева, шедшего из Якутска в Москву "изгонять" Владимира Путина из Кремля. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении. Позже адвокаты правозащиты "Открытки" выяснили, что Габышева доставили в изолятор временного содержания, откуда планировали доставить обратно в Якутск ближайшим авиарейсом. Тогда же МВД Бурятии сообщило о задержании мужчины 1958 года рождения на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал". Имя задержанного не называли, информации о том, в чем его подозревали, тоже не было. Местные СМИ сразу предположили, что речь может идти о Габышеве.

Якутский шаман полгода шел пешком в сторону Москвы. Он считает президента России "порождением темных сил", с которым под силу справиться только шаману. С собой у Габышева тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет "изгнать" Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

В эфире Настоящего Времени был заместитель главного редактора издания "Проект" Михаил Рубин – соавтор расследования феномена поклонения православным старцам среди высшего российского чиновничества.

— Я должен объяснить нашим зрителям, почему вы в качестве эксперта в нашей программе по такой странной теме, на первый взгляд. Вы – один из соавторов очень интересного расследования о религиозном мистицизме российской власти, и мне показалось, что повод поговорить есть. И вот почему. Потому что когда шаман начал свое путешествие, об этом писали шутливые новости. Потом посерьезнее новости, потом в какой-то момент я понял, что в Сети люди в некотором смысле возлагают на него определенные надежды. Вы можете объяснить, как это происходит и правда ли, что эти опасения могли где-то там воспринять всерьез?

— Я вообще сегодня весь день – это ужасно смешно – читаю публикации по поводу того, что особенно в Бурятии и в Якутии, в регионах, где это все происходит, всерьез восприняли идею о том, что федеральные власти, Кремль могут быть причастны к его задержанию. Мне кажется, что ответ на вопрос, почему это все происходит, почему там были задействованы силовики, очевиден.

Понятно, что местные власти так боятся. Ну да, там появляется целый шаман, он что-то говорит нехорошее про дорогого президента. И вдруг, не дай бог, местных чиновников заподозрят, что они как-то задействованы в этой страшной провокации. Фобия любой местной власти, она такова: не дай бог не выслужиться перед начальством. Конечно, они считали, что надо было что-то сделать. Естественно, сделали только хуже и приковали к нему еще больше внимания.

— То есть очевидно, что в следующий раз он пойдет из Иркутска уже не с тремя последователями, а с 33?

— Ну конечно. Всегда все, что они ни делают, мы же это видим каждый день: они попытались решить проблему выборов, сняли всю оппозицию. В результате приковали к ним только больше внимания. Все оппозиционеры, окружение Навального теперь всем известны – люди, которые не были известны. Здесь происходит абсолютно то же самое.

— Я сейчас отдельно про власть поговорю, а отдельно про людей, которые правда верят в то, что последняя надежда на бубен шамана. Потому что те люди, которые верят в то, что что-то надо менять таким образом, они, мне кажется, про бубен шамана уже всерьез говорят. По психотипу российской власти эта, знаете, работа с тонкими материями, сакральный дух и все такое – это вообще их трогает? Или на самом деле нет, конечно?

— По-разному. Власть состоит же из чиновников. Коль вы вспомнили, спасибо, наш рассказ про старца Илия, про увлечение российской власти старцами, старчеством. Почему мы это писали? Я встречал много чиновников, которые на полном серьезе рассказывали, что "вот, я ездил лечиться к такому старцу, он на меня вот так вот посмотрел". И они всячески впечатлялись тому, что…

— Но это люди старшего поколения, видимо?

— Нет, если бы! Это чиновники вполне себе среднего возраста. Чиновники в этом смысле одинаковы. Они видят, что начальство увлекается такими людьми, они сразу к ним бегут. Тут очень сложно отделить, честно говоря, их личные верования и их какие-то карьерные предпочтения. Они же не знают, как надо угодить. Они просто смотрят: так делают другие.

— Как можно угождать и строить карьеру, делая то, во что ты сам не веришь? Это на самом деле похоже немного на изнасилование.

— Это уже такой философский вопрос. А верят ли наши чиновники, что они строят прекрасное государство, когда они творят иногда на митингах черте что? Вряд ли верят.

— Эта вера материального мира.

— А как сделать карьеру? Ты же никогда не знаешь, как можно быть близко. Это мы думаем, что они там все сидят за одним столом с Путиным, что-то решают. Да нет, он для них такой же небожитель, как для наших простых зрителей или для нас. Он для них такой же. Они тоже не каждый день видят президента России. Думают: может, ему это тоже понравится?

Но есть люди, которые всерьез это начинают воспринимать. Их психологию я объяснить не готов, но они прямо с огромным удовольствием верят, ездят. Не знаю уж, есть ли там какая-то финансовая сторона. Если что, уверен, что готовы и платить. Но верят. Чиновники такие же люди, часто суеверные. Тут, конечно, с шаманами сложнее. Это уж, скорее, слухи про Сергея Шойгу.

— Шаманы – это все-таки что-то наше, российское, по ощущениям, это не друиды какие-нибудь непонятные.

— Интересно, да, вокруг тебя бубном побьют. Не знаю, я никогда не слышал, чтобы что-то было связано с шаманизмом. Но православный такой мистицизм, что-то сверхчеловеческое нашему руководству, конечно, свойственно чего-то искать. И по сегодняшнему ажиотажу вокруг этой новости видно, что людям это тоже интересно. Медиа же реагируют все-таки на человеческий интерес, и видно по кликабельности этих новостей, людям это тоже интересно: вот там про Путина, будут свергать, что-то сверхъестественное. Путин у нас вообще настолько высоко, настолько далеко, а его возможная отставка кажется настолько невероятной, что все с удовольствием воспринимают новость о том, что…

— …Сказочные персонажи идут навстречу друг другу.