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В Минск привезли новейшие спорткары BMW

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  • 22.09.2019, 17:01
В Минск привезли новейшие спорткары BMW

Прямо с конвейера.

В Минск привезли «заряженные» новинки BMW, разработанные «спортивным» подразделением. Автомобили X3M и X4M поступили в Беларусь прямиком с конвейера. Еще до старта продаж автоцентр «АВТОИДЕЯ» провел закрытый тест-драйв в Липках и вместе с поклонниками марки испытал машины в режиме «без ограничений», пишет tut.by.

Немецкий производитель поделился с Беларусью сразу тремя спортивными моделями — X3M, X4M и M5. Приехавшие автомобили относятся к версии Competition, то есть обладают максимальной комплектацией. После демонстрации их возможностей они останутся в стране и будут доступны для покупки.

Цены на новинки сформировали только недавно. Так, кроссовер BMW X3M стоит от 85 до 120 тыс. евро, а купеобразный X4M — от 88 до 120 тыс. евро. Спортивный седан BMW M5 в готовой комплектации Competition предлагают в Минске за 141,8 тыс. евро. Схожие цены действуют и для покупателей в других странах.

«В Беларусь спортивные новинки приехали одними из первых, что уже обеспечивает высокий интерес к ним. Несмотря на атлетическую внешность, в салоне просторно и комфортно: машины созданы для ежедневного использования, а не разовых прогулок. Как раз такие спорткары и востребованы среди белорусов. Теперь „заряженные“ немецкие автомобили будут более широко представлены на белорусских дорогах», — отметили в автоцентре «АВТОИДЕЯ».

BMW X3M и X4M выпущены в этом году и относятся к классам SAV (Sports Activity Vehicle) и SAC (Sports Activity Coupe). Обе модели оснащены 6-цилиндровым битурбодвигателем на 510 «лошадей», работающим с 8-ступенчатой коробкой-автомат. Первая «сотня» автомобилям покоряется за 4,1 секунды. Как и полагается, автомобили обладают полноприводной трансмиссией xDrive.

Инженеры потрудились над специальной подвеской с тремя режимами движения: разработали оригинальные рычаги, стабилизаторы и другие элементы. Воздухозаборники стали шире, бамперы агрессивнее, а связь с землей держат колеса диаметром 20 или 21 дюйм. Для водителя предусмотрены профессиональная навигация, проекционный экран и все умные ассистенты. В комплектацию входят адаптивные амортизаторы, спортивные сиденья, кожаная обивка и высококачественный звук Harman Kardon.

BMW M5 в свою очередь относится к спортивным седанам бизнес-класса. Внешне автомобиль выглядит подтянуто, из нового бросаются в глаза двойная решетка радиатора и боковые воздуховоды. Внутри стоит 8-цилиндровый двигатель мощностью 625 л. с., который позволяет машине выполнить спринт всего за 3,3 секунды. Для переключения передач установлен 8-ступенчатый «автомат». В версию Competition включены почти все опции — от лазерных фар до музыкальной системы Bowers&Wilkens.

Для поклонников быстрых машин под Минском провели закрытый тест-драйв спорткаров. Их можно было опробовать в спринте и на крутых виражах. А за качеством маневров следила команда инструкторов по экстремальному вождению центра Сергея Овчинникова.


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