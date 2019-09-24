Зеленский прибыл с рабочим визитом в США 24.09.2019, 7:47

Фото: РБК-Украина

Запланирована его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты. Об этом проинформировал в Facebook Офис президента Украины (ОПУ).

"Президент Украины прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития. Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом", – сказано в сообщении.

В ОПУ также анонсировали встречу Зеленского с украинской диаспорой и представителями американских деловых кругов.

30 июля пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщал, что Зеленского официально пригласили выступить на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский совершит визит в США 23–26 сентября. В Офисе президента анонсировали, что глава государства встретится с Трампом в Нью-Йорке. В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Трампа 25 сентября.