Тайна манускрипта Войнича: ученые выдвинули новые гипотезы 24.09.2019, 10:08

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Расшифровке помогло то, что некоторые растения, изображенные в рукописи, были опознаны специалистами.

В составе Йельского университета есть библиотека, где хранятся уникальные рукописи и манускрипты. Эта крупнейшая коллекция содержит около 500 тысяч ценнейших экземпляров. Здание книжного хранилища построено в 60-е годы прошлого столетия на деньги мецената Бейнеке, поэтому и называют это собрание Бейнекской библиотекой, пишет tainy.net.

Одной из самых загадочных рукописей этой коллекции является рукопись Войнича, время создание которой относится к средневековью. Рукопись содержит аккуратно вырисованные удивительные растения, многочисленные астрономические символы, и … большое количество изображений обнаженных женщин.

Все было бы прекрасно, если бы не тот факт, что двести страниц манускрипта заполнены текстами, представляющими собой красивейшую вязь совершенно непонятных символов или букв неизвестного языка. Все попытки ученых и знатоков древних языков расшифровать текст оказались неудачными.

Свое название рукопись получила благодаря имени некоего американского книготорговца – Вилфреда Войнича. В 1912 году ему посчастливилось приобрести редкий экземпляр рукописи в колледже иезуитов в итальянском городе Фраскати. У манускрипта было и «сопровождающее» письмо, датируемое 1666 годом. Автором письма был иезуитский ученый Маркус, а писал он своему ученику Афанасию Кирхеру. В нем Маркус утверждал, что рукопись, ранее принадлежавшая самому императору Риской империи, была написана Роджером Бэконом.

О Роджере Бэконе известно не так много. Будущий философ и алхимик родился в 1214 году, завершил обучение в Оксфорде, степень доктора богословия получил в Париже. Позднее он вернулся в Оксфорд и преподавал. Его лекции пользовались большим успехом не только у студентов, но и просвещённых людей того времени. Бэкон был очень увлекающийся человек, пытающийся во всех вопросах дойти до истины. Сферой особых интересов ученого была алхимия, астрология, математика и физика. Ему приписывают многие изобретения того времени: увеличительные стекла, горящие смеси, а также создание состава, аналогичного современному пороху, и многое другое. Он сделал достаточно интересные записи по преломлению лучей в разных средах, а также внес удачные корректировки в юлианский календарь. О Роджере Бэконе говорили, как о человеке, обладающем магическими способностями.

Антиквар и любитель древних манускриптов Войнич очень доволен был своим приобретением. Всю свою жизнь он пытался расшифровать таинственный текст рукописи. Он воспользовался услугами самых знаменитых дешифровщиков, специалистов по древним языкам, лингвистов – но усилия были напрасными. Не только текст не поддавался расшифровке, многие изображения растений также не распознавались – ну нет таких растений на земле!

После смерти Войнича, манускрипт приобрел книжный маклер. Он надеялся получить большие деньги на перепродаже древней рукописи. Но все попытки заинтересовать манускриптом богатых клиентов продавцу не удались. В 1969 году маклер подарил, уже надоевшую ему, рукопись Йельскому университету.

Многие ученые, после изучения рукописи, высказывали свои версии по содержанию манускрипта Войнича. На сегодня самой убедительной версией является предположение, что автор использовал для описания своих алхимических опытов искусственный язык. Расшифровке помогает то, что некоторые растения, изображенные в рукописи, были опознаны специалистами. Но даже несмотря на такую удачу, смысл текста так и остается загадкой.

Некоторые исследователи считают, что Йельскому университету следует растиражировать древний манускрипт и объявить, конкурс, в котором каждый желающий сможет представить убедительное доказательство по расшифровке текста и получить неплохой приз.

Учитывая то, что Роджер Бэкон, благодаря своим опытам и изобретениям, намного опередил свое время, возможно, манускрипт содержит уникальные сведения и разгадки древних секретов. Не исключено, что Бэкон, изобретя уникальный и сложный язык, таким образом, скрыл от многих поколений знания, опасные для человечества.