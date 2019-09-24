В скандально известной гомельской школе № 15 - новый директор 8 24.09.2019, 12:31

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Фото: Сергей Комков / tut.by

Уволить прежнего директора приказал Лукашенко.

В скандально известной гомельской школе № 15 — новый директор. Эту должность заняла Людмила Евсеенко, бывшая ранее здесь заместителем директора по учебно-воспитательной работе, сообщает tut.by.

Прежний директор 15-й школы, уволенная после скандала по поручению Лукашенко Марина Черненко, заняла место заместителя директора СШ № 65 Гомеля.

Напомним, 12 сентября во время уроков учитель во время замены выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео. Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили. 18 сентября «приказом президента» учителя восстановили на работе, зато уволили директора школы.

За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений диктатора строго предупреждены премьер-министр, глава администрации Лукашенко и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора названной школы принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.