Василий Гуща: Я согласился «стоять в проломе» 24.09.2019, 15:13

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Василий Гуща

Поддержка людей придает сил для этого.

Василий Гуща, который принимает участие в «парламентской компании» по 107 Восточному округу Минска, рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь», почему решил участвовать в предстоящих «выборах»:

- Ситуация – критическая. Если смотреть таким взглядом, политическим, то видим, что никто из вертикали власти не дает выбирать оппозицию. Вообще никого. Не хотят. Они сами говорят, что мы, люди которые в оппозиции - «очень плохие» для власти. При этом мы же видим, что на пикетах народ подходит, поддерживает, хорошо к нам относится, говорят, что мы - это единственная сила, которая может что-то изменить в этой стране. Знаете, много кто говорит: «Мы за то, чтобы изменить положение, которое есть сейчас, это болото, в которое мы погрузились за 25 лет».

Я решил пойти на «выборы» потому, что в Библии есть такая фраза «Кто согласится стоять в проломе стены?». Я согласился стоять там.