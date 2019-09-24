Особый момент для Украины Светлана Залищук

24.09.2019, 17:37

Внимание людей — это сегодня стратегический ресурс в мире.

Когда встал вопрос ужинать в первый вечер в Нью-Йорке, моя подруга-француженка отвела меня в свой древний любимый еврейский ресторанчик на Манхэттене. С первого взгляда стало ясно, что три блондинки похожие друг на друга: администратор, официантка и девушка за баром — точно украинки. Как потом выяснилось, из Закарпатья. Очень обрадовались, что говорю с ними именно на украинском. Хумус был реально суперзачетный. А порции — явно бонусные, учитывая мой статус землячки.

Потом я просыпаюсь в 5 утра от джетлега. Включаю американские новости, узнать, кто же там собирается выигрывать следующие президентские в США. И в первых новостях — Украина, Трамп, Байден. Здесь это сейчас одна из главных дискуссий по телевизору.

Затем я встречаюсь с международной группой — молодыми, но уже влиятельными лидерами всех стран мира. И почти каждый второй подходит спросить, что же там в Украине, и как там новый президент, и что будет.

А потом мы идем в штаб-квартиру ООН, где встречаемся с заместителем генсека по политическим вопросам, и на мой вопрос об Украине, она помимо прочего отвечает о том, что многие люди «оптимистично настроены» и «ждут от Украины результативных реформ». Говорит он это без снисхождения, как часто бывает, а так, искренне по-человечески.

Какие-то случайные и закономерные вещи заставляют меня чувствовать, что Украина сейчас находится в особом моменте. Высокая планка ожиданий/запросов всегда связана с рисками. Но содержит и много возможностей для страны. Внимание людей — это сегодня стратегический ресурс в мире. Очевидно, что наше присутствие в мировой повестке дня не от хорошей жизни. Но этим моментом можно и нужно воспользоваться для продвижения наших интересов.

Светлана Залищук, «Новое время»