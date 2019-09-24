Фотофакт: Нина Богинская под национальным флагом собирает подписи за Леонида Кулакова 2 24.09.2019, 17:41

Леонид Кулаков

У станции метро «Академия наук» проходит пикет по сбору подписей активиста «Европейской Беларуси».

Сегодня легендарная активистка Нина Богинская собирает подписи за активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова. Пикет у станции метро «Академия наук» продлится сегодня до 19.00.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты.

У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.