Фотофакт: Нина Богинская под национальным флагом собирает подписи за Леонида Кулакова

Фотофакт: Нина Богинская под национальным флагом собирает подписи за Леонида Кулакова2
- 24.09.2019, 17:41
У станции метро «Академия наук» проходит пикет по сбору подписей активиста «Европейской Беларуси».
Сегодня легендарная активистка Нина Богинская собирает подписи за активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова. Пикет у станции метро «Академия наук» продлится сегодня до 19.00.
Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».
Пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты.
У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.