В Гомеле горит склад производителя стройматериалов 2 24.09.2019, 18:47

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Фото: gomel.today

Пожар хорошо виден издалека и вызвал беспокойство жителей Советского района.

Прямо сейчас на улице Войсковой горит склад ОДО «Рол-Строй-Индустрия». Пожар хорошо виден издалека и вызвал беспокойство жителей Советского района, передает gomel.today.

На фото хорошо виден столб черного дыма в районе улицы Войсковой. Известно, что расположенное там ОДО производит стройматериалы.

В январе 2009 года в одном из офисных помещений уже случался пожар. Тогда огонь уничтожил мебель, технику и документацию фирмы. Люди не пострадали.