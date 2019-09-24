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В Гомеле горит склад производителя стройматериалов

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  • 24.09.2019, 18:47
  • 1,351
В Гомеле горит склад производителя стройматериалов
Фото: gomel.today

Пожар хорошо виден издалека и вызвал беспокойство жителей Советского района.

Прямо сейчас на улице Войсковой горит склад ОДО «Рол-Строй-Индустрия». Пожар хорошо виден издалека и вызвал беспокойство жителей Советского района, передает gomel.today.

На фото хорошо виден столб черного дыма в районе улицы Войсковой. Известно, что расположенное там ОДО производит стройматериалы.

В январе 2009 года в одном из офисных помещений уже случался пожар. Тогда огонь уничтожил мебель, технику и документацию фирмы. Люди не пострадали.


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