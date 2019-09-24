Трамп: Будущее принадлежит патриотам 2 24.09.2019, 20:39

Дональд Трамп

Президент США против идей глобализма, а за суверенитет и независимость стран.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН во вторник, 24 сентября, заявил, что будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам, сообщает ТАСС.

"Если вы хотите свободы, гордитесь своей страной, если вы хотите демократии, держитесь за свой суверенитет, и если вы хотите мира, любите свою страну. Мудрые лидеры всегда ставят на первое место благо своего народа и своей страны. Будущее принадлежит не глобалистам, будущее принадлежит патриотам, оно принадлежит суверенным и независимым странам, которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и те различия, которые делают каждую страну особенной и уникальной", - заявил он.

Говоря о позиции своей страны, Трамп отметил, что США намерены прекратить политику "бесконечных войн" и стремятся к установлению партнерских отношений со странами мира вместо соперничества.

"Америка готова к дружбе со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению. Многие из ближайших друзей Америки когда-то были нашими самыми большими врагами. США никогда не верили в наличие постоянных врагов. Мы хотим иметь партнеров, а не противников. Америка знает, что, хотя все могут начать войну, только наиболее смелые способны выбрать мир", - сказал он.