Стало известно, какие страны белорусы чаще выбирают для отдыха 1 24.09.2019, 22:56

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Опубликован список стран-лидеров.

Стало известно, какие страны белорусы чаще выбирают для отдыха. В список стран-лидеров попали Египет, Турция, Украина, Болгария, Россия, Испания, Польша, Греция, Грузия и Черногория, информирует БелТА .

В прошлом году в Египте отдыхали 212 тысяч белорусов (в 2017-м — почти 124 тысячи), в Турции — более 151 тысячи, в Украине — около 122 тысяч (в 2017 году — около 91 тысячи), в Болгарии — почти 50 тысяч (в 2017-м — более 62 тысяч), в Грузии — 16,4 тысячи (6,6 тысячи). Наши соотечественники посещали такие далекие страны, как Панама, Гватемала, Уганда, Гана.

Средняя продолжительность пребывания белорусских туристов за рубежом составила 8 дней.