Суд над Дмитрием Полиенко отложили на неопределенный срок 25.09.2019, 10:17

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Правозащитники требуют открытого судебного разбирательства.

25 сентября в Минском городском суде должен был начаться суд над общественным активистом Дмитрием Полиенко. Однако его перенесли на неопределенный срок из-за болезни судьи Петра Орлова. Процесс должен проходить в закрытом режиме. Правозащитники требуют открытого судебного разбирательства, сообщает "Еврорадио".

Полиенко задержали 20 марта этого года по подозрению в совершении "особо злостного хулиганства". В деле Дмитрия Полиенко появились и другие уголовные статьи. Его обвиняют не только в "распылении газа", но и в "нанесении граффити", в "разжигании вражды к милиционерам" и "оскорблении" уже бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича в видеоролике, который был помещен в интернете.

Полиенко — политзаключенный, он находился за решёткой в 2016-2018 годах.