Что не так с заявлением Лукашенко о картофеле 3 25.09.2019, 11:12

Экспорт белорусской бульбы в денежной выражении не растет.

После требования Лукашенко нарастить экспорт картофеля в министерстве сельского хозяйства озвучили неутешительные показатели.

В свой день рождения 31 августа Александр Лукашенко, посещая ОАО «Озерицкий-Агро», заявил, что Беларуси необходимо нарастить экспорт картошки. Он выразил уверенность, что такого вкусного картофеля за границей мало, пишет «Салідарнасць».

Спустя две недели начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1»: в нынешнем году планируется заработать на экспорте картофеля около $50 млн, продав порядка 500 тысяч тонн этой культуры.

Но если ознакомиться со статистикой прошлых лет, то эти показатели выглядят неутешительными. В 2017 году экспорт картофеля составил $65,5 млн (388 тысяч тонн), в 2018-м – те же $50 млн (280 тысяч тонн).

Другими словами, экспорт белорусской бульбы в денежной выражении не растет. К тому же более 90% экспорта приходится на Россию.

Почему Беларусь, которую называют «картофельной» страной, не может заинтересовать своей продукцией зарубежье?

– Конечно, цифру нынешнего экспорта можно назвать минимальной для Беларуси. Наше сельское хозяйство это уже давно проходило, – рассказал бывший председатель колхоза, кандидат экономических наук Петр Мигурский. – А в совесткие времена объем экспорта белорусского картофеля и вовсе был примерно раз в 10 выше. Правда, на тот момент столовыми сортами признавались сорта, которые давали высокий урожай. Поэтому некоторые сорта считались сортовыми, к примеру «Огонек». Его загоняли на Балтийский флот, Питер, Москву. Вкусовые качества картофеля в то время были, скажем так, не очень. Но Советский союз, голодали всюду, любую картошку воспринимали за радость. Сегодня белорусская картошка, конечно, более вкусная.

Что же мешает завоевать рынки других стран? Мигурский обратил внимание: сам Лукашенко признавал, что львиную долю картофеля в стране производят фермеры и частники, а не государственные предприятия.

– Колхозы, СПК, как их не назови, в отличие от фермеров не хотят и не умеют работать эффективно. Тем более не умеют продавать за границу. Частники в этом плане более продвинутые, но они находятся в стране на вторых ролях. Наверное, все-таки колхозы надо передавать фермерам. Только в этом случае можно рассчитывать на рост объемов производства и выручки. Само по себе производство без реализации никому не надо, – считает Петр Мигурский.

Требование Лукашенко нарастить экспорта картофеля ему непонятно: «Что у нас изменилось за последнее время? Да практически ничего не изменилось».

Петр Мигурский отметил, что не взял бы на себя смелость утверждать, «что в Беларуси самая вкусная картошка в мире»:

– Мне кажется, Лукашенко заблуждается. Думаю, он просто мало бывает за границей. Побыл бы он в той же Польше, посмотрел бы, какая там картошка и какие ее вкусовые качества... Не думаю, что наша картошка чем-то выделяется.