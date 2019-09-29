Видеофакт: Илон Маск показала корабль для полетов на Луну и Марс 12 29.09.2019, 15:10

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Он может единовременно перевозить до 100 астронавтов и грузы.

Компания SpaceX представила многоразовый космический корабль, который может единовременно перевозить до 100 астронавтов и грузы. По словам генерального директора компании Илона Маска, пилотируемый полет на Марс может произойти уже в 2025 году, сообщает «Хайтек».

Генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил об обновленном графике испытаний и строительстве многоразовых кораблей, которые способны доставлять астронавтов и грузы на Луну, Марс и другие дальние космические объекты. Масса корабля составила 120 тонн, а длина — 50 метров.

Маск также показал прототип построенного прототипа звездолета Mk1 на заводе компании в Южном Техасе. Он отметил, что первый испытательный полет на ракете состоится через два месяца.

Компания планирует создать еще четыре версии ракетоносителя и провести первый орбитальный пуск в течение шести месяцев. Следующая версия, получившая название Starship Mk2, уже строится на объектах SpaceX во Флориде.

Ранее Илон Маск объявил о планах колонизации Марса. Он намерен перевезти на планету миллион человек. По его плану, первые люди смогут полететь на Марс в 2025 году. При этом эксперты космического агентства НАСА предполагают, что первая пилотируемая миссия на Марс состоится только после 2030 года.