Как подорожает коммуналка для «тунеядцев»? 2 29.09.2019, 21:13

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С 1 октября безработные белорусы будут платить за газ и отопление по полному тариф.

Об напоминает агентство "Минск-Новости". Теперь переплата за коммунальные услуги для них возрастет.

С начала года "тунеядцем" стали выставлять жировки с оплатой горячей воды по полному тарифу, а теперь сюда добавляется также отопление и газ (при условии, если установлен газовый счетчик).

В новом отопительном сезоне по 31 декабря 2019 года включительно субсидированный тариф на отопление за 1 Гкал составляет 18,4831 рубля, а полный (экономически обоснованный) —88,99 рубля. Если речь идет о стандартной двухкомнатной квартире, где живут три человека, а собственник не работает, то плата за отопление за нее составит 25,19 рубля и это больше на 14 рублей, чем обычно. Подогрев воды обойдется в 12,6 рубля и переплата составит 7,05 рубля. Всего переплата составит 21 рубль.