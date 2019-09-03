В Гомеле угнали белый BMW вместе с хозяйкой 1 3.09.2019, 11:53

Фото: УВД Гомельской области

Один угонщик пойман, двоих ищут.

Вчера вечером гомельская милиция получила сообщение о том, что какие-то люди избили женщину, затолкали в белый BMW и уехали. Информация была передана в эфир, к розыску машины подключились все пешие и автомобильные наряды города. Вскоре автомобиль удалось задержать. В МВД объясняют, что это было.

Изначально события разворачивались на улице Быховской, оттуда в милицию и позвонили жители дома. Вскоре экипаж ГАИ заметил машину — она ехала в сторону Гомеля со стороны Чернигова. Требования об остановке водитель проигнорировал, начали преследовать.

Машину в итоге нашли на улице Севастопольской. За рулем находилась хозяйка 1984 года рождения. Судя по виду, она была избита. Впоследствии медики доставили ее в больницу. Перед этим потерпевшую опросили, она описала приметы преступников. Этим же вечером оперативники при поддержке бойцов ОМОНа задержали одного из нападавших, это гомельчанин 2002 года рождения.

Позже женщина рассказала, что произошло. Когда она приехала домой на своей машине, к ней подбежали трое неизвестных. Стали избивать, затолкали в машину. Потом поехали в лес, где потребовали передать им деньги. Забрали $5000 и направились обратно в Гомель. Заехав во дворы, уперлись в тупик, бросили пострадавшую и скрылись. Женщина самостоятельно села за руль и поехала из дворов на улицу, где и встретила сотрудников ГАИ.

В милиции говорят, что личности еще двоих участников нападения известны. Их ловят. Все трое судимы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (разбой).