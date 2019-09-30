«І усё ж мы дойдзем, дойдзем мы да Беларусі!» 3 30.09.2019, 9:25

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Нил Гилевич

Сегодня — день рождения Нила Гилевича.

30 сентября 1931 года, 88 лет назад, родился Нил Гилевич. В 15 лет он дебютировал в печати. За свою жизнь успел стать кандидатом филологических наук в БГУ и даже – поработать колхозном почтальоном. Нил Гилевич – один из восьми народных поэтов Беларуси и автор произведений, который навсегла вошли в историю нашей литературы.

Автор знаменитого «Сказа пра Лысую Гару»

В 1975-м в списках появилась анонимная поэма «Сказ пра Лысую Гару». Под ней стояла подпись «Францішак Вядзьмак-Лысагорскі». «Быў час, быў век, была эпоха…», — кто теперь не знает этих строк из поэмы.

В поэме не было примет диссидентства, однако в некоторым смысле она стала культовой. В сатирической манере неизвестный автор описывал быт писателей в дачном поселке литераторов возле Лысой Горы под Минском.

Астрэйка, той, што ў сотнях песняў

Уславіў некалі будан,

За кожнай кроквай клікаў цесляў:

— Ну, злазьце, хлопцы, кроплю дам!

Стары празаік Аляксееў —

Ён генерал сапраўдны быў:

Не ставіў хаты, град не сеяў —

Склеп-бомбасховішча зрабіў.

Паколькі проза не даецца,

Дык сакратар СП Ткачоў

Уцёк на ўчастак выдавецтва,

Сказаўшы: «Прэч ад стукачоў!»

Вот небольшой отрывок из этого произведения. Автор не пожалел никого.

В 2003 году Нил Гилевич неожиданно объявил о своем авторстве и о том, что сюжеты из дачной жизни ему подбрасывал Микола Аврамчик. Сам Аврамчик очень обиделся на такие слова. Он утверждает, что поэму они писали совместно с Гилевичем. Вот так была раскрыта одна из сокровенных тайн белорусской литературы.

Написал всеми любимые хиты

Нил Гилевич — автор романа в стихах «Родныя дзеці». Всем известны песни на его стихи.

«Вы шуміце бярозы» («А я лягу-прылягу»)

«І усё ж мы дойдзем, дойдзем мы да Беларусі!»

За векам век плыве-цячэ,

А мы ідзем, ідзем… I што ж?

О, як далёка нам яшчэ

Да Беларусі!

Ужо няўсцерп нам крыж пакут,

I мы крычым, крычым, але —

Не дакрычаліся пакуль

Да Беларусі.

А можа быць, яна — міраж,

I ўсе мы трызнім? Бо чаму ж

Не далятае голас наш

Да Беларусі?

Відаць, пракляцця знак ляжыць

На нас ад роду, і таму

Так цяжка шлях нам церабіць

Да Беларусі.

Равуць вятры, грымяць грамы,

Пыл засціць вочы нам, і ўсё ж,

I ўсё ж мы дойдзем, дойдзем мы

Да Беларусі!..