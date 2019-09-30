«І усё ж мы дойдзем, дойдзем мы да Беларусі!»3
- 30.09.2019, 9:25
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Сегодня — день рождения Нила Гилевича.
30 сентября 1931 года, 88 лет назад, родился Нил Гилевич. В 15 лет он дебютировал в печати. За свою жизнь успел стать кандидатом филологических наук в БГУ и даже – поработать колхозном почтальоном. Нил Гилевич – один из восьми народных поэтов Беларуси и автор произведений, который навсегла вошли в историю нашей литературы.
Автор знаменитого «Сказа пра Лысую Гару»
В 1975-м в списках появилась анонимная поэма «Сказ пра Лысую Гару». Под ней стояла подпись «Францішак Вядзьмак-Лысагорскі». «Быў час, быў век, была эпоха…», — кто теперь не знает этих строк из поэмы.
В поэме не было примет диссидентства, однако в некоторым смысле она стала культовой. В сатирической манере неизвестный автор описывал быт писателей в дачном поселке литераторов возле Лысой Горы под Минском.
Астрэйка, той, што ў сотнях песняў
Уславіў некалі будан,
За кожнай кроквай клікаў цесляў:
— Ну, злазьце, хлопцы, кроплю дам!
Стары празаік Аляксееў —
Ён генерал сапраўдны быў:
Не ставіў хаты, град не сеяў —
Склеп-бомбасховішча зрабіў.
Паколькі проза не даецца,
Дык сакратар СП Ткачоў
Уцёк на ўчастак выдавецтва,
Сказаўшы: «Прэч ад стукачоў!»
Вот небольшой отрывок из этого произведения. Автор не пожалел никого.
В 2003 году Нил Гилевич неожиданно объявил о своем авторстве и о том, что сюжеты из дачной жизни ему подбрасывал Микола Аврамчик. Сам Аврамчик очень обиделся на такие слова. Он утверждает, что поэму они писали совместно с Гилевичем. Вот так была раскрыта одна из сокровенных тайн белорусской литературы.
Написал всеми любимые хиты
Нил Гилевич — автор романа в стихах «Родныя дзеці». Всем известны песни на его стихи.
«Вы шуміце бярозы» («А я лягу-прылягу»)
«І усё ж мы дойдзем, дойдзем мы да Беларусі!»
За векам век плыве-цячэ,
А мы ідзем, ідзем… I што ж?
О, як далёка нам яшчэ
Да Беларусі!
Ужо няўсцерп нам крыж пакут,
I мы крычым, крычым, але —
Не дакрычаліся пакуль
Да Беларусі.
А можа быць, яна — міраж,
I ўсе мы трызнім? Бо чаму ж
Не далятае голас наш
Да Беларусі?
Відаць, пракляцця знак ляжыць
На нас ад роду, і таму
Так цяжка шлях нам церабіць
Да Беларусі.
Равуць вятры, грымяць грамы,
Пыл засціць вочы нам, і ўсё ж,
I ўсё ж мы дойдзем, дойдзем мы
Да Беларусі!..