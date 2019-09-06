В ЛТП будут помещать лиц старше шестидесяти? 5 6.09.2019, 14:44

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ФОТО: ПАВЕЛ ЛИСИЦЫН/РИА НОВОСТИ

Белоруска обратилась с вопросом к правозащитникам.

В правозащитный центр «Весна» обратилась жительница Беларуси Татьяна Г., которая интересовалась предельным возрастом для помещения граждан, страдающих от алкогольной зависимости в лечебно-трудовые профилактории.

«Ходят слухи, что в 2019 году вышли какие-то изменения в законодательстве, что в ЛТП теперь могут поместить до 65 лет, а не до 60, как ранее», - спрашивает она.

Юристы разъясняют, что в соотвествии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 104-З “О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них”, не подлежат направлению в лечебно-трудовые профилактории:

- граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет;

- мужчины старше шестидесяти лет;

- женщины старше пятидесяти пяти лет;

- беременные женщины;

- женщины, воспитывающие детей в возрасте до одного года;

- инвалиды I и II группы;

- граждане, у которых выявлены заболевания, препятствующие их нахождению в лечебно-трудовом профилактории.

Очевидно, при принятии закона этот возраст был установлен равным общеустановленному для выхода на пенсию.

Конечно, в закон могут быть внесены изменения, но о наличии таких законопроектов правозащитникам в настоящее время неизвестно.

Кстати, во многих нормативных актах (например, в некоторых статьях Уголовного кодекса) ограничения по возрасту подобного рода сформулированы в виде “лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста”, и тогда действительно со временем, при повышении пенсионного возраста, действие соответствующих норм распространится на более широкий круг субъектов.

И ещё. При решении вопроса о направлении в ЛТП судьями должны учитываться все обстоятельства, в том числе и то, что гражданин, в отношении которого рассматривается вопрос, является пенсионером. Но запрета на направление его в ЛТП закон не содержит.