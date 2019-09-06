В Денисовой пещере найдено древнейшее изображение животного 7 6.09.2019, 16:09

1,602

Фото: pixabay.com

Фигурке лошади примерно пятьдесят тысяч лет.

В Денисовой пещере, что в Алтайском крае, обнаружено древнейшее (предположительно) изображение животного. Изготовленной из бивня мамонта фигурке лошади, которую нашли здесь ученые из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, примерно пятьдесят тысяч лет, пишет lenta.ua.

Речь идет о небольшой коричневатой лошадке, которую вырезали из бивня древние обитатели Денисовой пещеры. Находка была сделана еще в начале августа, однако ученые РАН сообщили о ней только сейчас, когда фигурку подвергли тщательному анализу.

"Длина фигурки — всего пять сантиметров. Нам очень повезло откопать ее в одиннадцатом слое пещеры, в грунте, который залегал в двух с половиной метрах от поверхности", — отмечают исследователи, добавляя, что фигурка отлично сохранилась и вызывает восхищение своим уровнем отделки и шлифовки.

Фигурки животных, которым пятьдесят тысяч лет, до сих пор не находили не только на территории Российской Федерации, но и во всем мире. До недавнего времени считалось, что древнейшие в мире изображения животных — это найденные во Франции артефакты граветтской и ориньякской западно-европейских культур, которым примерно тридцать три тысячи лет. Однако костяная лошадка, созданная денисовцами, гораздо старше.