В Литве нашли способ обойти запрет на продажу алкоголя 1 7.09.2019, 11:56

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Вильнюсские предприниматели проявили изобретательность.

Хранилище крепких алкогольных напитков, в котором в любое время суток можно взять или "взять взаймы" у другого крепкий напиток – такую услугу несколько дней назад предложили вильнюсские предприниматели. Они утверждают, что эта идея не противоречит действующим законам, но мнение представителей Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем иное.

Автор идеи хранилища крепких алкогольных напитков – директор ЗАО Ричардас Банис. Он сказал DELFI, что хранилище действует первые дни, но первые клиенты уже воспользовались его услугами.

Схема работает так - клиент с помощью приложения компании приобретает крепкий напиток, а потом передает его в хранилище. В хранилище алкоголь лежит столько, сколько надо. Забрать алкоголь можно в любое время. С помощью партнера, у которого есть лицензия, устанавливается личность покупателя и соответствие закону. Плата за активацию этого приложения однократная и составляет 15 евро.

"Пользователь может взять свои напитки, заплатив 3,00 евро за хранение", – сказал Банис.

Кроме того, пользователь может взять из хранилища и напитки, принадлежащие другим - "взаймы".

"Такой пользователь получает право откупить и вернуть взятый взаймы товар", – сказал авто идеи.

На вопрос, как ему в голову пришла такая идея, Банис сказал, что это не новшество. "Мы убеждены, что наше хранилище не нарушает законы, даже наоборот способствует более эффективному обеспечению прав, кроме того, исключает возможность приобретения алкоголя несовершеннолетними людьми. В мире и в Литве есть самые разные хранилища, которыми пользуются люди, поэтому тут нет ничего нового", – сказал он и заметил, что само хранилище алкоголь не продает, товары покупают у специальной компании, у которой есть лицензия.

По словам Баниса, приложением и хранилищем могут пользоваться только лица старше 20 лет, у которых есть действующее удостоверение личности. Правда, поскольку хранилища установлены на улице, в них можно оставлять лишь крепкие алкогольные напитки.

Банис не пожелал сказать, каких инвестиций потребовал этот бизнес. Сейчас в Вильнюсе установлено 5 таких хранилищ, которые будут работать 24 ч в сутки. Автор идеи планирует совершенствовать услугу.

Действительно ли эта деятельность законная? Представители Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем сказали, что деятельность этой компании нарушает закон.

"Во-первых, у каждого места хранения и продажи алкоголя должна быть специальная лицензия: розничная торговля, оптовая торговля или производство. Такой деятельности как хранение не существует, второй момент, когда придет инспектор, какие документы предъявят, доказывающие, что там алкоголь оставили Йонас или Пятрас. Это незаконно", – сказала заместитель директора департамента Гражина Белян и уточнила, что эта идея, вероятно, ориентирована на продажу алкоголя в запрещенное время.

"Конечно, они скажут, что человек купил алкоголь в положенное время, но забрал его из хранилища, когда захотел, но это все равно", – сказала специалист. Она заметила, что до сих пор департамент об этой деятельности не знал и жалоб не получал.

"Департамент оценил содержание этой услуги и решил, что она нацелена на то, чтобы обойти закон об ограничении продажи алкоголя", – сказала специалист, заметив, что департамент обратится к компании с призывом прекратить незаконную деятельность, а если она не подчинится, то ее ждут экономические санкции. "Мы надеемся, что такой деятельностью заинтересуются и другие ответственные ведомства", – сказала Белян.