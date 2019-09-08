В Супрасле ярко отметили годовщину битвы под Оршей
- 8.09.2019, 20:36
Празднование прошло в рамках Дней наследия Речи Посполитой.
В Супрасле отметили 505-ю годовщину битвы под Оршей. 8-го сентября войска Великого княжества Литовского под руководством Константина Острожского прекратилo московскую экспансию, передает «Радыё Рацыя».
В Супрасле мероприятие прошло в рамках Дней наследия Речи Посполитой.
Торжество открыл бургомистр Радослав Добровольский:
- Открываю Дни наследия Речи Посполитой в Супрасле.
Вторая часть Дней наследия Речи Посполитой состоится в Супрасле 14-го сентября.