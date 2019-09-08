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В Супрасле ярко отметили годовщину битвы под Оршей

  • 8.09.2019, 20:36
В Супрасле ярко отметили годовщину битвы под Оршей

Празднование прошло в рамках Дней наследия Речи Посполитой.

В Супрасле отметили 505-ю годовщину битвы под Оршей. 8-го сентября войска Великого княжества Литовского под руководством Константина Острожского прекратилo московскую экспансию, передает «Радыё Рацыя».

В Супрасле мероприятие прошло в рамках Дней наследия Речи Посполитой.

Торжество открыл бургомистр Радослав Добровольский:

- Открываю Дни наследия Речи Посполитой в Супрасле.

Вторая часть Дней наследия Речи Посполитой состоится в Супрасле 14-го сентября.


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