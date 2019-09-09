10 необычных пород собак, о которых мало кто слышал 1 9.09.2019, 9:31

1,811

Некоторые из низ были выведены в Древнем Египте или Риме.

Решили завести собаку редкой породы? Возможно, вам стоит обратить внимание на одну из этих, пишет popmech.ru.





Поденко ибиценко

Крепкие, высокие ивисские борзые — любимые собаки египетских фараонов. Считается, что именно в те времена — около 5 тыс. лет до н.э. — возникла эта древнейшая порода. Собаки, изначально выведенные для охоты на кроликов, отличаются спокойным нравом и хорошо ладят с детьми. Если вы решили стать счастливым обладателем поденко ибиценко, установите во дворе забор повыше — эти собаки способны перепрыгнуть барьер высотой до двух метров.

Кане-корсо

Первые представители этой древней породы появились еще во времена поздней Римской империи. Крупные, крепкие, выносливые собаки-гладиаторы принимали участие в смертельных битвах с медведями и львами. Несколько раз порода была на грани исчезновения. Ради ее сохранения итальянцы разыскивали щенков по всему миру. У собак породы кане-корсе сильно развиты защитные инстинкты. Они преданы хозяину, а к незнакомым людям относятся с недоверием и настороженностью. Чтобы правильно воспитать щенка, потребуется немало терпения и сил, но результат того стоит — кане-корсо станет самым верным другом и защитником семьи.

Шипперке

Маленькие овчарки родом из Бельгии полны энергии. Шипперке прекрасно подойдет для семей, которым нужна сторожевая собака небольшого размера. Но пусть слово «сторожевая» вас не смущает — шипперке обладают очень веселым нравом, обожают детей и подвижные игры. Они остаются энергичными и игривыми до самой старости. Если вы решили завести щенка породы шипперке, готовьтесь похудеть — сидеть на диване он вам точно не даст!

Котон-де-тулеар

Породе котон-де-тулеар уже несколько столетий — ее первые представители служили членам королевских семей Мадагаскара. Миниатюрные, пушистые собачки имеют очень декоративный вид, общительны, прекрасно адаптируются к жизни в условиях квартиры. Щенки нуждаются во внимании хозяина и не выносят одиночества — в пустующей квартире ваш питомец буквально будет сходить с ума. Зато роль компаньона собаки этой породы выполняют на «отлично».

Тибетский мастифф

Эта уникальная порода — самая большая гордость Тибета. Для нашей страны тибетские мастиффы — настоящая экзотика. Сам вид собаки может испугать, ведь некоторые особи вырастают до размеров пони, а благодаря пышной гриве и мощным лапам мастиффы внешне напоминают львов. Если вы решили завести щенка тибетского мастиффа — будьте готовы к трудностям. Питомцу понадобится довольно большая территория для прогулок, трудоемкий уход и регулярная дрессировка, ведь плохо обученный пес этой породы может представлять огромную опасность для окружающих.

Пикардийская овчарка

Родина породы — французский регион Пикардия, куда собаки были завезены кельтами. В руках заботливого хозяина пикардийская овчарка может вырасти в прекрасного компаньона и преданного защитника. Щенки-пикардийцы легко обучаемы, хорошо понимают интонации голоса, любят прогулки и тренировки на свежем воздухе. У овчарок повышенная потребность в регулярных физических нагрузках, поэтому жизнь в частном доме с просторным вольером подойдет им лучше условий городской квартиры.

Бойкин-спаниель

Бойкин-спаниель — порода новая и для нашей страны довольно редкая. Впервые она была выведена на юго-востоке США в начале двадцатого века. Сейчас она носит официальный статус породы штата Северная Каролина. Бойкин-спаниели — настоящие трудяги. Они готовы и в охоте поучаствовать, и на рыбалку пойти, и в поход. Но и в квартире собаке будет уютно, если только вы обеспечите ей регулярные прогулки и подвижные игры на свежем воздухе.

Ксолоитцкуи́нтли

Мексиканская голая собака — диковинное животное, вызывающее удивление у каждого, кто ее видит. Доподлинно неизвестно, когда возникла порода, но ученые сходятся во мнении, что ксолоитцкуинтли живут на нашей планете, по меньшей мере, уже две тысячи лет. Причем их предки голыми не были, а носили вполне себе обычную пушистую шерсть. Отсутствие шерсти и некоторых зубов не делает собак уязвимыми. В случае угрозы ксолоитцкуинтли ведет себя смело и решительно, но при правильном воспитании «пустой» агрессии не проявляет — стычки с сородичами редки. Собаки этой породы преданы хозяину и семье. Что касается отношений с детьми, отзывы владельцев несколько разнятся. В большинстве случаев ксолоитцкуинтли хорошо переносит наличие в доме шумного карапуза, но может быть нетерпим к излишним «ласкам» со стороны маленьких детей.

Леонбергер

Сильные и импозантные леонбергеры, выведенные в Германии в середине девятнадцатого века, всегда пользовались популярностью у европейских монархов. Крупные псы с лохматой шерстью, напоминающей львиную гриву, и сейчас востребованы не только в роли сторожевых собак, но и в качестве терапевтов. Удивительно, но факт: несмотря на свою грозную внешность, леонбергеры покладисты, умны и очень любят общество детей. Но это лишь при наличии должной тренировки, которую нужно начинать уже в возрасте нескольких недель — крупным, мощным собакам, достигающим веса в 70 кг, легко занять позицию лидера, и изменить это положение вещей бывает крайне сложно.

Левхен

Французский левхен считается не только одной из самых редких, но и одной из самых дорогих пород (стоимость щенка в европейских питомниках может достигать 8 тысяч долларов). Внешность у нее очень интересная — благодаря традиционной стрижке, убирающей шерсть на задней части туловища и оставляющей пышную гриву впереди, мастера придают собачке вид льва. Левхен — преданный и веселый компаньон, но делает только то, что ему хочется. Научить собаку трюкам практически невозможно — слишком нрав свободолюбивый.