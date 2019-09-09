Геологи рассказали историю материка, найденного под современной Европой 9.09.2019, 11:13

Ученые реконструировали 250 миллионов лет истории Большой Адрии.

Шаг за шагом геологи реконструировали почти 250 миллионов лет истории таинственного континента, давно погребенного под сегодняшней Южной Европой. От древней «Большой Адрии» (Greater Adria) остались лишь известняки современных гор и осадочные породы на дне новых морей. Восстановление ее прошлого потребовало колоссального труда, сбора и анализа огромного количества образцов. Результаты этой работы ученые сообщают в статье, опубликованной в журнале Gondwana Research, пишет naked-science.ru.

Дув Ван Хинсберген (Douwe Van Hinsbergen) и его коллеги отмечают, что история Большой Адрии была яркой и не слишком долгой. Континент образовался, отколовшись от Гондваны около 240 миллионов лет назад (суперконтинент Гондвана некогда объединял территории современной Африки, Южной Америки, Антарктиды, Австралии, Аравийского полуострова и Индии). Первое время Адрия медленно, на несколько сантиметров в год, двигалась к северу, разворачиваясь против часовой стрелки.

В результате 140 миллионов лет назад она превратилась в обширную — примерно с острова Гренландия — территорию, по большей части покрытую мелководными морями, которые активно накапливали придонные осадки. А где-то между 120 и 100 миллионами лет назад континент сошелся с северной частью Европы — с краем бывшего суперконтинента Лавразии. Большая Адрия раскололась и по большей части погрузилась под нее, так что лишь отдельные фрагменты остались неглубоко под поверхностью. Сегодня останки Адрии можно сохраняются на территории всей Южной Европы и Ближнего Востока, от Испании, через все Средиземноморье и до Ирана.

Авторы отмечают, что согласование и проведение работ в десятках разных современных стран потребовали особенных усилий. На тщательный сбор и фиксацию образцов у них ушло в общей сложности более десяти лет. Однако, внимательно отслеживая ориентацию магнитных минералов, геологи сумели реконструировать движение Большой Адрии не только во времени, но и в пространстве.