Кто заработает на переходе на обязательные 11 классов? 1 Василий Малашенков

9.09.2019, 14:16

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Причины большой перемены в законодательстве могут быть различными.

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что в Беларуси готовится переход к обязательному общему среднему образованию. То есть нужно будет учиться в школе не до 9 класса, а до 11-го, либо после 9 класса где-то продолжить образование. Например, в колледже. Нечто похожее ввели в России более 10 лет назад.

Скорее всего, новую норму в Беларуси смогут претворить в жизнь только в 2020/21 учебном году. Не ранее. А причины большой перемены в законодательстве могут быть различными. Можно предположить, что одна из них — это попытка «загрузить» школы в предчувствии демографической ямы.

Итак, давайте посмотрим на цифры. Если введут именно со следующего учебного года, то те, кто нынче учится в 8—9-х классах, могут в большем количестве остаться в школах в ближайшее время. К сожалению, пока нет статистических данных о том, сколько детей учится в 8—9-х. Нет в публичном доступе таких данных и за прошлый учебный год.

Однако информированный источник, имеющий доступ к служебной статистике, сообщил Office Life, что в 2018/19 учебном году в 8-х классах по всей стране было около 86,2 тыс. детей. В 9-х — 84,7 тыс. Чувствуете ту самую демографическую яму? Более наглядно колебание числа детей — на графиках ниже.

Изменение количества учеников 8-9 классов по учебным годам

Следующий график мы приводим по данным из сборника Белстата «Дети и молодежь», чтобы дополнительно показать демографические изменения с еще одной стороны. Просматривая график, надо учитывать, что в 8-х и 9-х учатся, как правило, подростки от 13 до 15 лет. Горизонтальная ось — это возраст (полных лет), вертикальная — число детей (тыс. чел.).

Число детей в стране в 2017 и 2018 годах

Оба графика показывают яму, которая в самое ближайшее время затронет 10 и 11 классы. Количество учеников уменьшится по сравнению с предыдущим периодом. Обязательность общего среднего, как уже говорилось, не означает, что все дети пойдут из 8-х и 9-х классов дальше. Но все же обязательность поможет компенсировать школам потерю нагрузки.

И дело не только в числе учеников, которое как бы сохранит рабочие места педагогов. Не будем забывать, что на каждого ребенка идет финансирование. Есть Постановление Совмина № 975 от 29 декабря 2018 года. Оно гласит, что норматив расходов на обучение одного ребенка в городе —1667 рублей 92 копейки в год. На селе — 3808 рублей 76 копеек. У нас, конечно, не полностью подушевое финансирование. Есть и другие источники. Но все же количество детей важно с финансовой точки зрения.

Причем нормативы на одного ученика, указанные выше, — это базовые суммы. Есть более двух десятков корректирующих коэффициентов. Например, в сельской местности: чем меньше учащихся, тем больше денег дают на одного ребенка. Надбавки есть и для гимназий; для школ, где дети посещают бассейн (школьный), и т.д.

Если считать грубо, то можно помножить городской базовый норматив на 80% восьми- и девятиклассников из данных за 2018/19 учебный год. Получится примерно 228 млн рублей. Если же число учеников 10—11-х классов за 2018/19 учебный год (около 107 тыс.) тоже умножить на базовый городской норматив, получается порядка 178 млн рублей. Получается, если школы «передадут» на следующую ступень, скажем, 70% учеников 8—9-х классов (остальные могут уйти в колледжи), исчезнет естественное финансовое проседание, которое существует из-за необязательности общего среднего образования. Если обязательность не ввести в ближайшее время, то эффект проседания усилится еще и демографией.

Таким образом, обязательность, с точки зрения финансов, напрямую выгодна школьной системе.

Василий Малашенков, Office Life