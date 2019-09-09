Диетологи рассказали о бесценной пользе помидоров 6 9.09.2019, 15:39

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Есть важные поводы употреблять помидоры регулярно.

Главное преимущество помидоров – ликопин. Этот антиоксидант придает овощу его насыщенный красный оттенок. Вещество очень полезно для организма и выступает как средство профилактики рака. Предотвращает ликопин и заболевания сердца, также укрепляет кости, пишет lenta.ua.

Учеными было доказано, что томаты оказывают благотворное влияние на состояние кожи и внутренних органов, замедляют старение. Они также повышают иммунитет.

Томаты особенно полезны людям, которые страдают от остеопороза и менопаузы. Кроме того, частое употребление помидор снижает риск образования рака простаты, желудка, матки, а также помидоры благоприятно влияют на выведение токсичных веществ из организма.

Томаты способствуют полному прекращению развития склероза, старческого маразма и болезни Альцгеймера, благодаря высокому содержанию витамина А и С.

Регулярное употребление томатов благоприятно сказывается на самочувствии людей страдающих от повышенного холестерина и гипертонии.

Однако не стоит забывать, что для полного усвоения полезных веществ, томаты стоит употреблять отдельно от огурцов.