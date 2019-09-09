Беларусь в гостях играет с Уэльсом 9.09.2019, 21:51

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Матч начался в 21:45.

Сборная Беларуси вслед за долгожданной победой в Таллинне соперничает с крепкой командой Уэльса, передает pressball.by.

УЭЛЬС — БЕЛАРУСЬ — 0:0. Первый тайм.

КАРДИФФ. Стадион "Кардифф Сити". Начало в 21.45.

УЭЛЬС: Уорд — Б.Дэвис, Мефам, Родон, Аллен (к), Уилсон, Мур, Робертс, Моррелл, Уильямс, Джеймс.

Запасные: Хеннесси, А.Дэвис, Гантер, Левитт, Смит, Воукс, Бейл, Локьер, Ампаду, Хеджес, Вудберн, Волкс.

БЕЛАРУСЬ: Плотников — Золотов, Политевич (к), Волков, Поляков — Ковалев, Яблонский, Бага, Скавыш — Сигневич, Бахар.

Запасные: Гутор, Климович, Драгун, Матвейчик, Наумов, Эбонг, Климович, Маевский, Павловец, Печенин, Стасевич.