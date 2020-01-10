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Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

  • 10.01.2020, 21:25
Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы
Фото: Depositphotos

Близится очередной зимний праздник с интересным названием – Старый Новый год.

Что это за день, когда он настанет, почему праздник имеет такое странное название, какова его история, какие традиции сохранились до наших дней и на какие приметы стоит обратить внимание, рассказал сайт segodnya.ua.

Когда будет Старый Новый год 2020

Новый год по старому стилю традиционно встречают в ночь с 13 на 14 января. Он наступает ровно через 13 дней после традиционного Нового года, который мы встречали 1 января. В 2020 году Старый Новый год приходится на вторник.

Старый Новый год: история праздника

Этот праздник с необычным и смешным названием возник в результате смены летоисчисления. Более стони лет назад, в 1918 году, многие страны перешли со старого юлианского календаря на григорианский. Разница между ними составила 13 дней. А вот православная церковь продолжила свое летоисчисление в соответствии с юлианским календарем.

Таким образом, в этих странах появился неофициальный праздник – Новый год по старому стилю, дата которого соответствует юлианскому календарю – 14 января. Его возникновение обусловлено еще и тем, что Рождество Христово должно предшествовать Новому году.

Кроме того, на григорианский Новый год приходятся дни Рождественского поста, из-за чего верующие не могут позволить себе праздничные застолья, мясные блюда, гуляния и веселье.

Православная церковь в этот день празднует Обрезание Господне. А в народном календаре в канун Старого Нового года, 13 января, празднуется Щедрый вечер.

Как отмечают Старый Новый год: традиции праздника

В канун Старого Нового года, т.е. в Щедрый вечер было принято накрывать богатый стол, со множеством скоромных блюд, главным из которых является щедрая кутья. В отличие от рождественской, в щедрую кутью обязательно добавляется сало, смалец, масло или сливки. Также на праздничный стол ставят колбасы, мясо, холодец, вареники, буженину, пироги, блины и многое другое. В особом почете блюда из свинины.

На Старый Новый год за общим столом собирается вся семья. Родные и близкие просят друг у друга прощения, загадывают желания, веселятся, гадают на кутье и варениках. Вообще гадания и ворожба – любимое занятие для девушек на Старый Новый год. Это время считается мистическим и самым правдивым, чтобы узнать свое будущее.

Традиционно, 13 января, проводились бурные народные гуляния, веселье, переодевания. Многие из этих обрядов сохранились до нашего времени.

Приметы на Старый Новый год:

Как встретишь Новый год, так его и проведешь, а потому важно в этот праздник веселиться, шутить, радоваться и сидеть за богато накрытым столом.

Если Старый Новый год встретить в новой и нарядной одежде, то весь год будете ходить в обновках.

На Новый год, хоть он и старый, нельзя брать и давать деньги в долг, чтобы в течение года не знать нужды.

Если на Старый Новый год пересчитывать мелкие монеты – это к слезам.

Если на Васильев день первым в дом войдет мужчина, то весь год будет удачным, а вот если женщина – быть беде.

Если дать согласие на брак в Старый Новый год, то семейная жизнь будет счастливой.

Если на Старый Новый год хорошая погода, то год будет урожайным.


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