Иранский генерал: Хотел умереть, когда узнал, что мы сбили Boeing 11.01.2020, 14:36

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«Корпус стражей исламской революции» полностью взял на себя вину за сбитый самолет.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета. Об этом заявил командующий военно-космическими силами генерал Амир Али Хаджизаде. Заявление командующего распространило государственное иранское агентство IRNA.

«Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти», — заявил Хаджизаде.

По его словам, система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету, а связь в этот момент была неисправна.

«Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он (оператор системы ПВО. — прим. ред.) не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели», — рассказал командующий.

Хаджизаде признался, что, когда услышал о крушении самолета, «захотел умереть». «Когда я услышал о крушении самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», — заявил генерал.