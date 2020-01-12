закрыть
12 января 2020, воскресенье, 16:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Как молодой белорусский футболист пробивается в Израиле

  • 12.01.2020, 15:50
Как молодой белорусский футболист пробивается в Израиле

Егор Алексеенко подавал надежды еще выступая за «Городею».

Я встретился с Егором Алексеенко в Минске в июне, пишет блогер Сиреневый Кит для tribuna.com. Егор выступал за дублирующий состав «Городеи» и даже стал самым молодым дебютантом клуба в Высшей лиге. Говоря обобщенно, форвард подавал надежды и при определенном стечении обстоятельств мог занять одну из ячеек в белорусском футболе: как некоторые сверстники, уйти в аренду в Первую лигу (Артем Волови) или подписать контракт с основой (Илья Баглай), или закончить карьеру футболиста навсегда (таких примеров гораздо больше). Но неожиданно Егор вместе с семьей (брат занимался в школе БАТЭ) перебрался в Израиль и стал устраивать жизнь на земле обетованной: как футбольную, так и гражданскую.

Дальше будет большое интервью, в первой части которого можно понять как устроена жизнь в Израиле и так ли просто переехать в чужую страну. Во второй части – больше о юношеском футболе в Беларуси и Израиле. А в заключительной, третьей – что изменилось за последние полгода.

– Моей семье получилось уехать из-за того, что у родни есть еврейские корни. Много думали над переездом и все-таки решились улететь. Прилетев в Израиль, мы получили временные паспорта, и быстро (буквально через несколько недель) нам выдали паспорта внутренние, и мы прошли процесс репатриации (возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или происхождения лиц, оказавшихся в силу различных обстоятельств на территории другого государства). Правда, просто так, никто не сможет уехать в Израиль. Даже я свою девушку не смогу привезти сюда, только если мы поженимся.

– Что самое удивительное в Израиле, что поразило? Лично меня, удивил досмотр в аэропорту. Только прилетел и такое жесткое знакомство со страной.

- Согласен, очень жесткий досмотр: могут выпотрошить все сумки, досконально проверить, могут прочитать даже все твои смски на телефоне. Они не знают, к кому ты приехал и чего. Израиль находится между огней: кругом арабы, которые причиняют вред. Тебя даже могут не впустить в страну, хотя уже купил билет и просто желаешь отдохнуть. Можешь не понравиться охране и отправиться домой ни с чем.

– Наш ОМОН на футболе, получается, использует израильские методички...

– Все ради безопасности, но если прилетаешь с «дарконом» (паспорт гражданина Израиля), то никаких проблем не будет: сразу станет лояльнее досмотр, чем к иностранцам без паспорта. Это хорошо и правильно, мало ли что произойдет.

В Израиль едут все: американцы, арабы, французы, русские, украинцы и казахи. Здесь абсолютно все, у кого израильские корни, подтверждают это и приезжают. Даже обстрелы не отпугивают. Здесь люди понимают, что у страны есть будущее и все по-человечески.

– Чем для тебя так привлекателен Израиль?

– Зарплата. В Беларуси не хватит на жилье, одежду, покушать и поехать отдохнуть. В Израиле это возможно, но люди живут в минус: государство разрешает суммы разбивать на платежи без процентов. Допустим, путевка в Барселону стоит 1000$, но можно платить за неё 12 месяцев или больше: каждый месяц будет сниматься копеечка. Так берут квартиру, машину, что угодно. При этом, люди живут и не парятся, но есть проблема залезть в очень большой минус и не уследить за балансом.

Оплачивается все через интернет и очень быстро. В банке делают кредитку, с которой в определенное число каждый месяц будут списываться деньги: сразу за все в один день и не надо стоять в очередях, как у нас. В Израиле никогда не задерживают зарплату. Если грядут праздники, то она начисляется заранее. Люди доброжелательные и готовы помочь, но работники очень медленные: пришел к нему, а он сидит и пьет кофе, разговаривает. Сделаешь замечание, будет еще медленнее это делать, но свою работу выполнит! Взял талончик в 17:59, будут задерживаться хоть до 22:00, но обслужат.

Из минусов, не нравится как организовано движение авто и сама манера вождения израильтян. Еще чтобы взять машину у друга, оформи страховку на человека плюс страховка на машину, нельзя сразу взять и поехать на чужой машине. У каждой машины есть код, который необходимо ввести перед тем, как завести. Если не завел, то тебя вычислят по спутнику и сама машина будет сильно пищать. У всех стоят автоматы, на механике только считанные авто. Постоянные аварии на дорогах, никто не умеет парковаться: если выворачивал и поцарапал другую машину – всем наплевать.

Еще нельзя трогать детей: бить, отчитывать, ругать. Это святое для Израиля, сразу штраф. Ребенок может взять гвоздь и поцарапает машину – ты ему ничего не сделаешь, но страховая ущерб выплатит.

Ортодоксальные евреи ходят в шляпах, пальто, кепах. Куча верующих – уже даже не замечаю этого, но скучаю по русской речи и друзьям, хотя на английском говорят многие. Первым делом спрашивают на иврите, а потом переходят на английский. Это спасает в футболе.

За счет одного выходного в субботу неделя пролетает очень быстро, пока раскочегаришься – уже и конец. В пятницу вечером и в субботу – шабат, никто не работает, вообще не ходит транспорт, только такси, подвозки. Магазины не работают, и лишь русские зарабатывают деньги. Израильтяне очень любят отдыхать. В сентябре у них Новый год и сейчас мы живем в 5779-м году. Праздник воды – обливаются водой и кидаются яйцами, праздник деревьев – дружно садят деревья и кусты. Дожди идут только зимой, летом очень жарко. К каждому дереву, каждой пальме и кусту, идут трубки с водой, сложная система орошения, тут трудно с этим.

– А как насчет честности выборов? Ходят ли какие-нибудь слухи о подкидывании бюллетеней и все такое?

– Не слышал. Даже если бы так и было, то у руля стояли бы постоянно одни и те же лица. А так все меняется. У двух кандидатов поровну голосов – значит будет еще раунд. Прошлого президента посадили в тюрьму, из-за взяток вроде.

В израильской армии можно брать выходные, в которые тебя выпустят из страны, а в Беларуси такого нет. Я в шоке от последних законов об отсрочке, это неправильно. В Беларуси – тишина, никаких военный действий, а там, что творится: постоянные обстрелы, война. Нужна армия, нужны войска. В Израиле даже жесткой пропаганды не нужно. Там настоящая военная подготовка: учат метать гранаты, стрелять из автоматов, ходить в полном обмундировании по пустыни. Люди там часто теряют сознание от нереальной 60-градусной жары. Можно отучиться на любую категорию вождения, за тебя заплатят. В нашей армии – пострелял, это если повезло, а в основном красишь траву, занимаешься бесполезной работой.

- Расскажи, каково это, когда начинается ракетный обстрел?

Понервничать можно ночью, когда спросонья и ничего не понимаешь: быстро одеваешься и бежишь в бомбоубежище. Оно находится в центре дома, куда ведут все выходы из квартир. Даже если попадет ракета в дом, ты не пострадаешь, потому что в центре ничего нет. В современных квартирах есть укрепленная комната: закрываешь окно роллетой, потом железным листом и запираешь толстую металлическую дверь. Сектор Газа бомбит купольными ракетами, которые рассыпаются на осколки, но не взрываются. Вот если начнет бомбить Иран…У них оружие помощнее будет.

Случай. Младший брат вместе с родителями уехал на игру, а я устал после работы, хотел поспать дома. Только уснул и тут слышу, сирена завыла. Глаза открываю, что делать? Но внезапно все затихло, оделся и пошел на улицу белье снимать, и тут снова сирена. Только поднял голову вверх, а там ракеты летают: одна летит, в неё врезается ракета обороны – сработал «железный купол» (система для защиты от неуправляемых тактических ракет). Вторая, третья. Заснял на видео, но нельзя этого делать – сразу нужно бежать в убежище.

Еще случай. Сидим с другом на улице на лавочках. Случайно поднимаю голову, и тут, бац – три ракеты летят. В ответ им тоже три летят, и раздаются взрывы очень сильные, значит были прямо над нами. Побежали в подъезд – прятаться в убежище. Из Сектора Газа тогда за три дня пустили 800 ракет по Израилю.

На работе еще было. Началась сирена, сразу побежали в бетонное бомбоубежище в виде «колокольчика». Смотрим в небо – ракеты летают туда-сюда. Вышли после атаки, вроде все хорошо. Звонит мама, волнуется. Говорит, что возле нашего завода упала ракета – погибли два человека, которые находились не в убежище. Может, не слышали из-за грохота, и между ними упала ракета. Но ракета при падении не взрывается, а разбивается на мелкие железные осколки. Этими осколками и ранило людей.

В Беларуси это звучит дико: ракеты, обстрелы, смерть, но люди умирают, в основном, по своей вине. Человек стоит и курит пока летят ракеты в воздухе. Уйди и спрячься с открытого пространства, чтобы обломками от взрыва не убило. Если соблюдаешь правила и прячешься, то ничего страшного не будет.

***

– Как у тебя с футболом в Израиле?

– В каждой команде, в которой проходил просмотр, отдавался на 110%, но сразу хочу сказать, что сам себя нахваливать не буду, и не буду говорить, что сильнее всех и мощнее. Просто видно, что где-то я быстрее парней, но не всех, где-то получается больше сделать полезных действий. Тактику в «Городее» вложили хорошо, под любую схему могу подойти. Отмечу, что прессингуют в Израиле бестолково, бегают туда-сюда без мяча.

В Израиле разделение на лиги следующее: «Суперлига» (Д1, 14 клубов), Первая лига (Д2, 16 клубов), Вторая лига разделена на два дивизиона «Алеф» (Д3, 16 команд) и «Бет» (Д4, 64 клуба). Дивизионы эти делятся еще на две подгруппы Юг и Север: если выигрываешь «Бет», выходишь в «Алеф». И в конце – две любительские лиги.

Только приехал, сразу захотелось обратно: дома русская речь и знакомые тренировки. Тем более, что два месяца тренировок пропустил из-за переезда. Было тяжело – физически израильтяне очень сильные и выносливые. Я фланговый игрок, могу и слева в нападении сыграть и центрального нападающего. Тетя нашла здесь ивритоговорящего агента, с которым подписали контракт и в первый же день отправились на просмотр в лигу «Алеф» в команду из Ашдода. Сижу в раздевалке, вокруг все на иврите говорят, ничего не понятно. Только вратарь и врач-массажист понимали немного русский язык, в Израиле почему-то много русских врачей и массажистов. Получилось показать навыки, но у них сезон находился в самом разгаре, даже второй круг шел. Тренер сказал, что неплохо получается, но все-таки перезвонит еще.

Я времени терять не стал, и пошел сразу в Ашкелон, который раньше играл в «Суперлиге», но вылетел в Первую. Удобно было, что в этом же городе и живу. У них база шикарная: с натуральными и искусственными полями. Стою в сторонке, жду. Игроки ходят кругом, на иврите переговариваются, а я только агенту могу в телефоне написать на английском. Что делать? Пришел тренер и началось занятие. В раздевалке даже поговорил с русским игроком, который играл вместе с Дмитрием Багой в Хапоэле из Хайфы. Неделю тренировался, видел, что сильнее тех, кто играет со мной на одной позиции, но сказали, что не подхожу под задачу выйти обратно в элиту. Правда, суть в том, что закончили они сезон на седьмом месте.

После Ашкелона поехал в лигу «Бет». Понимал, что дела идут: пасы проходили левой, правой. После первой тренировки были готовы подписать, чтобы набирал кондиции и спокойно искал до конца сезона команду из лиги повыше. Отправили запрос в федерацию Беларуси, но не успели – регистрация игроков, даже свободных агентов, в этой лиге уже закончилась. Очень обидно было.

Потом в лиге «Алеф» пошел в «Тель-Авив». С трех тренировок понравился тренеру, забивал много. В итоге, в последний момент директор сказал, что у них много своих игроков и не хотят меня брать легионера. Тут, думаю, сработал языковой барьер – не могу на иврите говорить, хотя понимаю на английском.

Дальше в Первой лиге случилась команда, за 150 км от меня, но шла на первом месте, под выход в Суперлигу. Приехал туда вместе с защитником из Украины. Забил в двухсторонке, но тренер сказал, что подумает. Не взяли. В лиге «Алеф» еще одна команда готова была меня подписать. Либо они, либо та, где директор был против, но тоже не смогли заявить из-за сроков.

Тут я распсиховался, просто не было сил. Объездил реально много команд: и второй дивизион, и третий, и четвертый. Решил, что пойду работать – все-таки без денег сложно существовать, нужно зарабатывать. Написал агенту, что буду работать и поддерживать форму сам и ушел на завод по изготовлению варенья.

Вскоре написал один знакомый украинец, что есть команда из любительской лиги неплохого уровня, что можно с ними не терять скиллы. Много игроков в этой банде уже позаканчивали, но еще пылят. Называется эта команда «Украина» - желтая форма, все как надо. Тренировка один раз в неделю и игра по выходным. Этот парень сам приехал за мной из Тель-Авива и отвез на первую игру. Играли с разными соперниками: старики и молодые, даже толстенькие ребята. Одним словом – любительская лига, но по ощущениям, это неплохой уровень, даже некоторым командам из подвала нашей Первой лиги не уступят. По статистике у меня получалось неплохо, даже агент пришел посмотреть на успехи.

А младший брат попал в академию в «Маккаби Тель-Авив», играет за 2005-й год на такой же позиции, что и я. Директор этой академии – Патрик из Нидерландов. Он знает английский, иврит и даже русский, когда приезжал в Беларусь на семинар, приметил Никиту. У моего отца спрашивал, как здесь обжились. Ответил, что старший сын грустит и с футболом пока не получается, так и напросился на просмотр в команду U-19. С ними тренировался месяц под наблюдением тренера и директора. Парни из этого года сильные: некоторых взяли в основной состав на тренировки, некоторых отправили в аренду в фарм-клуб, если есть шансы потом заиграть. Я с этим фармом тогда и тренировался в Первой лиге, но коуч сказал, что надо окрепнуть физически, чтобы заиграть в силовой футбол. Директор же академии после этого месяца отправил еще раз на просмотр в Первую лигу. И тут, как на зло за день до этого, купил билет на самолет в Минск и его уже нельзя вернуть. Вот теперь я нахожусь в Беларуси, а вчера должен был быть просмотр.

Никто не знает, где на карте Беларусь. Говорю потом Минск, БАТЭ Борисов, «Динамо-Минск» уже кто-то смекает. Однажды попались футболисты, которые приезжали в детстве со сборной в Минск играть турнир в манеже. Говорить про Лукашенко? Так тем более не поймут. Евровидение даже никто не смотрит, на которое у меня был шанс попасть в Израиле, но по времени не получалось. Забавный случай был, когда летели назад в Минск: я места выбрал так, что папа сел рядом с Зеной, которая от Беларуси выступала.

- У тебя есть еще один год, чтобы попасть в молодежную сборную. Тем более, что ее возглавил Сергей Яромко, с которым ты работал в Городее.

– Да-да. Даже считаю, что у меня есть выбор из гражданств: Беларусь или Израиль, почти как у Диего Косты. У многих есть выбор. Осталось всего лишь чуть-чуть – заиграть.

Футбол в Израиле любят. Отмечу, что в какую бы команду не пришел выдадут всю необходимую экипировку: шорты, майку, гетры и лосины. Только самому нужно бутсы принести. По инфраструктуре, везде есть поля, даже если искусственные, то поливаются, чтобы газон был мокрый, не пекло и не жарило. И много натуральных полей, на которых я даже тренировался. В Ашкелоне натуральные поля как на «Городском» в Борисове. В первой лиге искусственные поля нормальные. На базах везде массажисты, какая бы команда слабая не была. Даже в Третьей лиге есть в этом плане крутые команды. По футболу скучаю, но не хочу сидеть в подвале. Буду развиваться и двигаться. Прогрессировать можно везде.

– Ты ушел от одного сахарного завода и перешел на другой, израильский. Как ты туда вообще попал?

– Родители обратились в «ульпан» – языковую школу. Учитель подсказал там-то и там-то есть работа, и я пошел устраиваться. Здесь найти работу легко, можно хоть каждый день менять. Трудовая книжка? Информация есть в базе в компьютере, все электронное и никто ее с собой не носит. Практически все работники завода – это взрослые русские и украинцы, я самый молодой. Говорят, работа без напряга и я сюда пришел временно, чтобы определиться с футболом.

Делаем варенье, сгущенку, шоколадки, специи. В моем цеху в закрытых коробках завозят различные ягоды из Польши: вишню, черную смородину. Коробки по 10-20 килограмм, можно заодно и подкачаться. Берешь короб, ставишь на специальную машину, где он утрамбовывается и из этой картонки высыпаешь ягоды в рубку. Таких «агалот» за смену нужно сделать от 70 до 200 кг. Эти ягоды попадают в реакторы, там добавляется сахар, химические составы и начинается варка. Через компьютер лаборанты следят как идет процесс в реакторах, потом берут пробу на проверку, чтобы было по рецепту.

– Не поправился на этих сладостях?

– Нет, но каждый день дают по два литра варенья – дома уже заполнился холодильник, даже родственникам ношу. Варенье действительно вкусное. На экскурсиях по заводу в Городее не был, только проезжал мимо. Не могу сравнить, как у нас налажено производство, и как у них. На работу езжу на электросамокате, покупал свой за $700, разгоняется на 30 километров в час.

Произошел однажды опасный случай на работе: молодой парень, не включая аварийную кнопку, полез чинить дверь, которая автоматически при движении поднимается вверх и закручивается, как ковер. Тут подъехал мужик с коробками, дверь перед ним открылась, и тому наладчику зажало голову. Крик стоял нереальный, а я в это время чай пил, подбежал сразу туда: кнопку уже нажали и человека отпустило. Вызвали скорую и парня госпитализировали – перелом шеи. После этого он уволился, но никто никакие компенсации платить не будет. Нарушение техники безопасности – надо было аварийную кнопку включить.

- Сейчас ты приехал в Беларусь буквально на пару дней. Следишь ли из Израиля за основной командой и за дублем?

– Слежу за каждым матчем, что главной команды, что дубля. Результатами дубля поражен: не понимаю, что даже когда дают игроков из главной команды – получаются проигрыши с крупным счетом. Сколько не играл за дубль, но так крупно никогда не проигрывал. Возможно, это случилось из-за ухода из дубля моих ровесников: Новицкий, Буйкевич, Гудов и так далее. Остались молодые.

Жалко тренерский штаб: Владимир Викторович Ананевич – толковый тренер, если ему дать хорошую команду, то из нее сделает очень сильную банду. Вчера ездил на тренировку в дубль, потренировался и поговорил с тренерами. Тяжело пока молодым парням, но мы такие же пришли. Сколько не учили тактике, сколько я не ошибался, но по крайней мере, за счет науки Викторовича могу открыться, чтобы появлялись моменты. Да, с реализацией были проблемы, но в каждой игре открывался и получал шансы на гол: где-то забил, где-то отдавал пасы. Недавно пересматривал нарезку, которую агент делал – вспоминал дубль и пацанов всех. Ностальгия накатывает, скучаю по этим временам и тренировкам. Сейчас самое главное развиваться, и так просто с футболом я заканчивать не собираюсь, буду пытаться, буду стараться. Закончить с футболом – это самое простое, а чего-то добиться сложно. Если ты любишь это дело, то нужно бороться до последнего!

В Израиле же футболисты играют и работают – небольшие зарплаты у них, придется терпеть. Играя в Суперлиге, то еще прожить можно, а в первой лиге многие совмещают. Буду терпеть, искать команду, чтобы идти дальше. У меня израильский паспорт и можно уехать в любую страну, а сейчас куда? Нужно начать здесь. Познакомился с многими людьми, которые уже поиграли, репатриировались в молодости, они говорили: «Ты перспективный малый, быстро бегаешь – не расстраивайся и не заканчивай. Тебя пока никто не знает, здесь следят скауты за любой лигой, но ты приехал и нигде не играл».

– А общался ты со своими ровесниками, которые перешли в аренду в клубы из Первой лиги?

– Встречался с Сергеем Кучмелем который играет за «Слоним». Говорит, что пока сказывается психология. Очков у команды нет, постоянно проигрывают. Не идет игра, может, не хватает толкового нападающего, чтобы убегал и делал результат (команда заняла 17-е место в Первой лиге). Волович в свое время тренировался с главным составом «Городеи», но перешел в аренду в НФК.

Больше всего жалко Илью Баглая. Следил за каждой игрой, смотрел товарищеские матчи когда были трансляции. Он попал в запас основной команды левым защитником, вроде хорошая ситуация. И тут все: нет Баги, нет Баги и нет Баги. Написал – оказалось, что порвал кресты в товарищеском матче… Уверен, что восстановится и все нормально будет. Встретился с ним вчера, рассказал, что операцию сделали и уже начал по кругу бегать, но восстанавливаться тяжело. Футбол состоит из травм и это нужно терпеть.

– А как ты вообще попал в футбол?

– Путь получился еще тот. В 13 лет пришел играть в «Минск», до этого увлекался только греблей. Мне нравился футбол, но когда стукнуло 15, ушел обратно в греблю. Правда, через некоторое время написал знакомому, который ходил в «Орбиту» Владимира Путраша, потом он еще нашу лицензию «Городеи» тренировал. На первой тренировке забил три гола и меня взяли.

Однажды у «Городеи» оказалась нехватка детских команд и попросили сыграть «Орбиту» на лицензировании. Меня взяли, но я оказался слабенький на этом уровне: не мог ни принять, ни отдать – в меня никто не верил, просто тренировался и все. Только за счет скорости убегал и простреливал. Прошел одну лицензию, прошел другую, подключились и старшие ребята 96-го года. Еще когда «Городея» была в первой лиге, заняли второе место.

Потом под городейскую вышку сформировался дубль, в который меня не брали, но все-таки позвонили и сказали приходить. На этих тренировках волновался, не сразу получалось, даже по ходу матча меняли. И вот после первого круга узнал, что вместо меня подпишут моего лучшего друга Лешу Гудова... В маршрутке после тренировки главный тренер объяснил, что все-таки не хочет со мной прощаться и отправил на лицензию за 2000-й год. Ничего не оставалось, заканчивать не хотел. Здесь я выдохнул и перезагрузился, забивал в каждом матче – игра получалась. Тренеры дубля наблюдали за процессом и вернули обратно. Тут же забил, отдал голевую и почувствовал игру.

В начале следующего сезона в товарищеских играх проявил себя и подписал новый контракт с клубом. Сезон начался отлично, забивал в трех играх подряд. После первого круга мне позвонил Вячеслав Владимирович и отправил на тренировку в основу. Несколько человек из дубля вызвали, а на следующий день – была товарищеская игра с туркменским «Ахалом» (4:0). К концу того матча меня подозвал Яромко и выпустил в центр нападения. За те двадцать минут, что мне отвели, забил гол.

На эмоциях прошел период, когда нас вызывали на тренировки с основой. Подписал контракт под основу, попадал в заявку. В матче с «Динамо Минск» (2:4) Пласконный заработал удаление, я разминаюсь, но понимаю, что меня уже в таком случае не выпустят, здесь нужен защитник. Но услышал, что называют фамилию «Алексеенко»... и сразу побледнел. Пять минут оставалось, но нужно с чего-то начинать. Валерьевич тогда отлично поддержал, успокоил, а тренерский штаб после матча поздравил с дебютом. Если бы ещё хоть чуть-чуть подпустили к играм, а так – только в товарищеских играл.

Потом то с основой, то с дублем тренировался. Взяли на Кубок со «Слонимом»: поехали я, Волович и Баглай. После первого тайма проигрывали 0:1. Идет второй тайм, осталось тридцать минут, сказали переодеваться, вместо Зенько выпустили. И тут сразу же забили – 1:1. Выиграли по итогу 2:1. Дорабатывал до конца, тренеры со скамейки кричали: «Давай! Давай!». Пацаны в раздевалке поддержали, сказали, что я тоже внес вклад в победу. Было очень приятно, за эти 30 минут можно прочувствовать игру.

Но все-равно отправили в дубль. Не понимаю, почему. Уже и сезон тогда близок к концу был, и узнал, что уезжаю в Израиль. Подошел на тренировке к Яромко и попросил расторгнуть контракт. Рассчитывал, что все будет по другому. Если бы сказали, что на меня рассчитывают, я бы остался, а так даже не знал ничего. Если бы не отъезд, то пошел бы в аренду.

– Что от тебя требовал Яромко?

– Когда меня выпускал, говорил не волноваться: получил-отдал, просить мяч, простреливать-навешивать. Не каждый тренер верит в игрока, может чего-то не хватило, не видел во мне чего-то, но это футбол. Где-то он был слишком строгий: если бы поверил в меня, был где-то помягче, то могло бы лучше получилось. Это психология. К каждому игроку нужен индивидуальный подход, как у Гончаренко: на кого-то нужно кричать с матами, а с кем-то мягко говорить, чтобы футболист расслабился и заиграл в свой футбол. Викторович всегда меня поддерживал, говорил спокойно, чтобы собрался и успокоился – выдохнул и забил.

Только Владимир Путраш в меня верил, когда я барахтался в самом низу. К нему приходил уже со слезами на глазах от безысходности, ничего не получалось. Он подбадривал всегда: «Все будет нормально, будем тренироваться, работать, научимся». Пропихал меня в дубль, если бы не взяли в «Городею», нашел бы куда отдать. Развиваться начал под руководством Викторовича, я очень благодарен ему за эти годы. Всем тренерам говорю спасибо. Валерьевичу – за то, что хоть где-то засветился, за минимальные шансы, за самого молодого городейского игрока в Высшей лиге.

– Как тебе сменивший его Олег Радушко, что подметил во время тренировок?

– Не особо строгий, ко мне относился очень хорошо. Хвалил, если делал что-то необычное на тренировках, пас рабоной или вещи в этом духе. По крайней мере, на молодых будет больше обращать внимание.

- Во сколько раз твоя зарплата в Израиле больше, чем в дубле Городеи?

– В 10 раз больше. И это минимальная зарплата в Израиле. Попаду в команду и начну играть – смогу получать еще 500 долларов. Сейчас денег не так много нужно, только на еду, жилье. Хочу играть, ощущать атмосферу когда за тебя болеют. Понимаю, что в топ-клуб попасть у меня мало шансов, а в добротную команду – легко. Хочу играть перед тысячами болельщиков, это крайне приятно.

- Как идут дела у Егора сейчас?

– Работаю третий месяц помощником водителя по развозке воды. Эта работа физически тяжёлая: часто нужно заносить воду в 19-литровых бутылях по офисам, заводам, квартирам. Где-то и на 4-й этаж подняться – не во всех зданиях устновливают лифты.

Играю в Первой любительской лиге за ФК«Украина», о которой раньше рассказывал (8 место из 11 после 14-ти туров). Так получается совмещать игру с работой (6+2 в десяти матчах). Это интересный чемпионат, здесь много бывших и действующих футболистов, игры проходят по субботам. В лиге выступают команды собранные из американцев, французов, эфиопов, русских. Люди живут тут как репатрианты или беженцы. Случалось, что из этой лиги забирали игроков в хорошие команды: француза-нелегала забрали во Францию, а израильтянина – в вышку Израиля. Был бы только рад, если бы меня пригласили на просмотр в профессиональную команду.

Недавно Егор забил топовый гол слета под перекладину:

И отдал зрячую голевую передачу из-за пределов штрафной прямо на голову партнеру:

– Летом полечу в Украину на Чемпионат мира среди любителей, на котором собираются все украинские команды, из разных странах: США, Франция, Испания, Польша и даже приедут парни из Беларуси. Говорят, что даже скауты приходят посмотреть на игры – двух молдован так забрали в польскую лигу.

Через знакомого в Минске познакомился с одним тренером, который тренирует команду в Израиле. Предлагает на просмотр сходить, но я пока не спешу. Скоро нужно в армию идти на два года, да и тяжело совмещать работу с футболом,потому что денег в футболе тут мало. Из университета БГУФК забрал документы, в планах здесь пойти на курсы после армии. Чуть лучше уже понимаю иврит и разговоры местных.

Брат Никита – успешно играет и живет в академии «Маккаби Тель-Авив» за 2005-й год. Тренеры им довольны. В его команде из иностранцев вообще никого нет, в других группах только испанцы. Думаю, что это показатель.

Хочу еще заиграть в Израиле, а может, съездить на просмотр в другую страну – с моим израильским паспортом это легче сделать. Или в Беларусь еще вернусь, чем черт не шутит?


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц