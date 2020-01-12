Как молодой белорусский футболист пробивается в Израиле 12.01.2020, 15:50

Егор Алексеенко подавал надежды еще выступая за «Городею».

Я встретился с Егором Алексеенко в Минске в июне, пишет блогер Сиреневый Кит для tribuna.com. Егор выступал за дублирующий состав «Городеи» и даже стал самым молодым дебютантом клуба в Высшей лиге. Говоря обобщенно, форвард подавал надежды и при определенном стечении обстоятельств мог занять одну из ячеек в белорусском футболе: как некоторые сверстники, уйти в аренду в Первую лигу (Артем Волови) или подписать контракт с основой (Илья Баглай), или закончить карьеру футболиста навсегда (таких примеров гораздо больше). Но неожиданно Егор вместе с семьей (брат занимался в школе БАТЭ) перебрался в Израиль и стал устраивать жизнь на земле обетованной: как футбольную, так и гражданскую.

Дальше будет большое интервью, в первой части которого можно понять как устроена жизнь в Израиле и так ли просто переехать в чужую страну. Во второй части – больше о юношеском футболе в Беларуси и Израиле. А в заключительной, третьей – что изменилось за последние полгода.

– Моей семье получилось уехать из-за того, что у родни есть еврейские корни. Много думали над переездом и все-таки решились улететь. Прилетев в Израиль, мы получили временные паспорта, и быстро (буквально через несколько недель) нам выдали паспорта внутренние, и мы прошли процесс репатриации (возвращение в страну гражданства, постоянного проживания или происхождения лиц, оказавшихся в силу различных обстоятельств на территории другого государства). Правда, просто так, никто не сможет уехать в Израиль. Даже я свою девушку не смогу привезти сюда, только если мы поженимся.

– Что самое удивительное в Израиле, что поразило? Лично меня, удивил досмотр в аэропорту. Только прилетел и такое жесткое знакомство со страной.

- Согласен, очень жесткий досмотр: могут выпотрошить все сумки, досконально проверить, могут прочитать даже все твои смски на телефоне. Они не знают, к кому ты приехал и чего. Израиль находится между огней: кругом арабы, которые причиняют вред. Тебя даже могут не впустить в страну, хотя уже купил билет и просто желаешь отдохнуть. Можешь не понравиться охране и отправиться домой ни с чем.

– Наш ОМОН на футболе, получается, использует израильские методички...

– Все ради безопасности, но если прилетаешь с «дарконом» (паспорт гражданина Израиля), то никаких проблем не будет: сразу станет лояльнее досмотр, чем к иностранцам без паспорта. Это хорошо и правильно, мало ли что произойдет.

В Израиль едут все: американцы, арабы, французы, русские, украинцы и казахи. Здесь абсолютно все, у кого израильские корни, подтверждают это и приезжают. Даже обстрелы не отпугивают. Здесь люди понимают, что у страны есть будущее и все по-человечески.

– Чем для тебя так привлекателен Израиль?

– Зарплата. В Беларуси не хватит на жилье, одежду, покушать и поехать отдохнуть. В Израиле это возможно, но люди живут в минус: государство разрешает суммы разбивать на платежи без процентов. Допустим, путевка в Барселону стоит 1000$, но можно платить за неё 12 месяцев или больше: каждый месяц будет сниматься копеечка. Так берут квартиру, машину, что угодно. При этом, люди живут и не парятся, но есть проблема залезть в очень большой минус и не уследить за балансом.

Оплачивается все через интернет и очень быстро. В банке делают кредитку, с которой в определенное число каждый месяц будут списываться деньги: сразу за все в один день и не надо стоять в очередях, как у нас. В Израиле никогда не задерживают зарплату. Если грядут праздники, то она начисляется заранее. Люди доброжелательные и готовы помочь, но работники очень медленные: пришел к нему, а он сидит и пьет кофе, разговаривает. Сделаешь замечание, будет еще медленнее это делать, но свою работу выполнит! Взял талончик в 17:59, будут задерживаться хоть до 22:00, но обслужат.

Из минусов, не нравится как организовано движение авто и сама манера вождения израильтян. Еще чтобы взять машину у друга, оформи страховку на человека плюс страховка на машину, нельзя сразу взять и поехать на чужой машине. У каждой машины есть код, который необходимо ввести перед тем, как завести. Если не завел, то тебя вычислят по спутнику и сама машина будет сильно пищать. У всех стоят автоматы, на механике только считанные авто. Постоянные аварии на дорогах, никто не умеет парковаться: если выворачивал и поцарапал другую машину – всем наплевать.

Еще нельзя трогать детей: бить, отчитывать, ругать. Это святое для Израиля, сразу штраф. Ребенок может взять гвоздь и поцарапает машину – ты ему ничего не сделаешь, но страховая ущерб выплатит.

Ортодоксальные евреи ходят в шляпах, пальто, кепах. Куча верующих – уже даже не замечаю этого, но скучаю по русской речи и друзьям, хотя на английском говорят многие. Первым делом спрашивают на иврите, а потом переходят на английский. Это спасает в футболе.

За счет одного выходного в субботу неделя пролетает очень быстро, пока раскочегаришься – уже и конец. В пятницу вечером и в субботу – шабат, никто не работает, вообще не ходит транспорт, только такси, подвозки. Магазины не работают, и лишь русские зарабатывают деньги. Израильтяне очень любят отдыхать. В сентябре у них Новый год и сейчас мы живем в 5779-м году. Праздник воды – обливаются водой и кидаются яйцами, праздник деревьев – дружно садят деревья и кусты. Дожди идут только зимой, летом очень жарко. К каждому дереву, каждой пальме и кусту, идут трубки с водой, сложная система орошения, тут трудно с этим.

– А как насчет честности выборов? Ходят ли какие-нибудь слухи о подкидывании бюллетеней и все такое?

– Не слышал. Даже если бы так и было, то у руля стояли бы постоянно одни и те же лица. А так все меняется. У двух кандидатов поровну голосов – значит будет еще раунд. Прошлого президента посадили в тюрьму, из-за взяток вроде.

В израильской армии можно брать выходные, в которые тебя выпустят из страны, а в Беларуси такого нет. Я в шоке от последних законов об отсрочке, это неправильно. В Беларуси – тишина, никаких военный действий, а там, что творится: постоянные обстрелы, война. Нужна армия, нужны войска. В Израиле даже жесткой пропаганды не нужно. Там настоящая военная подготовка: учат метать гранаты, стрелять из автоматов, ходить в полном обмундировании по пустыни. Люди там часто теряют сознание от нереальной 60-градусной жары. Можно отучиться на любую категорию вождения, за тебя заплатят. В нашей армии – пострелял, это если повезло, а в основном красишь траву, занимаешься бесполезной работой.

- Расскажи, каково это, когда начинается ракетный обстрел?

Понервничать можно ночью, когда спросонья и ничего не понимаешь: быстро одеваешься и бежишь в бомбоубежище. Оно находится в центре дома, куда ведут все выходы из квартир. Даже если попадет ракета в дом, ты не пострадаешь, потому что в центре ничего нет. В современных квартирах есть укрепленная комната: закрываешь окно роллетой, потом железным листом и запираешь толстую металлическую дверь. Сектор Газа бомбит купольными ракетами, которые рассыпаются на осколки, но не взрываются. Вот если начнет бомбить Иран…У них оружие помощнее будет.

Случай. Младший брат вместе с родителями уехал на игру, а я устал после работы, хотел поспать дома. Только уснул и тут слышу, сирена завыла. Глаза открываю, что делать? Но внезапно все затихло, оделся и пошел на улицу белье снимать, и тут снова сирена. Только поднял голову вверх, а там ракеты летают: одна летит, в неё врезается ракета обороны – сработал «железный купол» (система для защиты от неуправляемых тактических ракет). Вторая, третья. Заснял на видео, но нельзя этого делать – сразу нужно бежать в убежище.

Еще случай. Сидим с другом на улице на лавочках. Случайно поднимаю голову, и тут, бац – три ракеты летят. В ответ им тоже три летят, и раздаются взрывы очень сильные, значит были прямо над нами. Побежали в подъезд – прятаться в убежище. Из Сектора Газа тогда за три дня пустили 800 ракет по Израилю.

На работе еще было. Началась сирена, сразу побежали в бетонное бомбоубежище в виде «колокольчика». Смотрим в небо – ракеты летают туда-сюда. Вышли после атаки, вроде все хорошо. Звонит мама, волнуется. Говорит, что возле нашего завода упала ракета – погибли два человека, которые находились не в убежище. Может, не слышали из-за грохота, и между ними упала ракета. Но ракета при падении не взрывается, а разбивается на мелкие железные осколки. Этими осколками и ранило людей.

В Беларуси это звучит дико: ракеты, обстрелы, смерть, но люди умирают, в основном, по своей вине. Человек стоит и курит пока летят ракеты в воздухе. Уйди и спрячься с открытого пространства, чтобы обломками от взрыва не убило. Если соблюдаешь правила и прячешься, то ничего страшного не будет.

***

– Как у тебя с футболом в Израиле?

– В каждой команде, в которой проходил просмотр, отдавался на 110%, но сразу хочу сказать, что сам себя нахваливать не буду, и не буду говорить, что сильнее всех и мощнее. Просто видно, что где-то я быстрее парней, но не всех, где-то получается больше сделать полезных действий. Тактику в «Городее» вложили хорошо, под любую схему могу подойти. Отмечу, что прессингуют в Израиле бестолково, бегают туда-сюда без мяча.

В Израиле разделение на лиги следующее: «Суперлига» (Д1, 14 клубов), Первая лига (Д2, 16 клубов), Вторая лига разделена на два дивизиона «Алеф» (Д3, 16 команд) и «Бет» (Д4, 64 клуба). Дивизионы эти делятся еще на две подгруппы Юг и Север: если выигрываешь «Бет», выходишь в «Алеф». И в конце – две любительские лиги.

Только приехал, сразу захотелось обратно: дома русская речь и знакомые тренировки. Тем более, что два месяца тренировок пропустил из-за переезда. Было тяжело – физически израильтяне очень сильные и выносливые. Я фланговый игрок, могу и слева в нападении сыграть и центрального нападающего. Тетя нашла здесь ивритоговорящего агента, с которым подписали контракт и в первый же день отправились на просмотр в лигу «Алеф» в команду из Ашдода. Сижу в раздевалке, вокруг все на иврите говорят, ничего не понятно. Только вратарь и врач-массажист понимали немного русский язык, в Израиле почему-то много русских врачей и массажистов. Получилось показать навыки, но у них сезон находился в самом разгаре, даже второй круг шел. Тренер сказал, что неплохо получается, но все-таки перезвонит еще.

Я времени терять не стал, и пошел сразу в Ашкелон, который раньше играл в «Суперлиге», но вылетел в Первую. Удобно было, что в этом же городе и живу. У них база шикарная: с натуральными и искусственными полями. Стою в сторонке, жду. Игроки ходят кругом, на иврите переговариваются, а я только агенту могу в телефоне написать на английском. Что делать? Пришел тренер и началось занятие. В раздевалке даже поговорил с русским игроком, который играл вместе с Дмитрием Багой в Хапоэле из Хайфы. Неделю тренировался, видел, что сильнее тех, кто играет со мной на одной позиции, но сказали, что не подхожу под задачу выйти обратно в элиту. Правда, суть в том, что закончили они сезон на седьмом месте.

После Ашкелона поехал в лигу «Бет». Понимал, что дела идут: пасы проходили левой, правой. После первой тренировки были готовы подписать, чтобы набирал кондиции и спокойно искал до конца сезона команду из лиги повыше. Отправили запрос в федерацию Беларуси, но не успели – регистрация игроков, даже свободных агентов, в этой лиге уже закончилась. Очень обидно было.

Потом в лиге «Алеф» пошел в «Тель-Авив». С трех тренировок понравился тренеру, забивал много. В итоге, в последний момент директор сказал, что у них много своих игроков и не хотят меня брать легионера. Тут, думаю, сработал языковой барьер – не могу на иврите говорить, хотя понимаю на английском.

Дальше в Первой лиге случилась команда, за 150 км от меня, но шла на первом месте, под выход в Суперлигу. Приехал туда вместе с защитником из Украины. Забил в двухсторонке, но тренер сказал, что подумает. Не взяли. В лиге «Алеф» еще одна команда готова была меня подписать. Либо они, либо та, где директор был против, но тоже не смогли заявить из-за сроков.

Тут я распсиховался, просто не было сил. Объездил реально много команд: и второй дивизион, и третий, и четвертый. Решил, что пойду работать – все-таки без денег сложно существовать, нужно зарабатывать. Написал агенту, что буду работать и поддерживать форму сам и ушел на завод по изготовлению варенья.

Вскоре написал один знакомый украинец, что есть команда из любительской лиги неплохого уровня, что можно с ними не терять скиллы. Много игроков в этой банде уже позаканчивали, но еще пылят. Называется эта команда «Украина» - желтая форма, все как надо. Тренировка один раз в неделю и игра по выходным. Этот парень сам приехал за мной из Тель-Авива и отвез на первую игру. Играли с разными соперниками: старики и молодые, даже толстенькие ребята. Одним словом – любительская лига, но по ощущениям, это неплохой уровень, даже некоторым командам из подвала нашей Первой лиги не уступят. По статистике у меня получалось неплохо, даже агент пришел посмотреть на успехи.

А младший брат попал в академию в «Маккаби Тель-Авив», играет за 2005-й год на такой же позиции, что и я. Директор этой академии – Патрик из Нидерландов. Он знает английский, иврит и даже русский, когда приезжал в Беларусь на семинар, приметил Никиту. У моего отца спрашивал, как здесь обжились. Ответил, что старший сын грустит и с футболом пока не получается, так и напросился на просмотр в команду U-19. С ними тренировался месяц под наблюдением тренера и директора. Парни из этого года сильные: некоторых взяли в основной состав на тренировки, некоторых отправили в аренду в фарм-клуб, если есть шансы потом заиграть. Я с этим фармом тогда и тренировался в Первой лиге, но коуч сказал, что надо окрепнуть физически, чтобы заиграть в силовой футбол. Директор же академии после этого месяца отправил еще раз на просмотр в Первую лигу. И тут, как на зло за день до этого, купил билет на самолет в Минск и его уже нельзя вернуть. Вот теперь я нахожусь в Беларуси, а вчера должен был быть просмотр.

Никто не знает, где на карте Беларусь. Говорю потом Минск, БАТЭ Борисов, «Динамо-Минск» уже кто-то смекает. Однажды попались футболисты, которые приезжали в детстве со сборной в Минск играть турнир в манеже. Говорить про Лукашенко? Так тем более не поймут. Евровидение даже никто не смотрит, на которое у меня был шанс попасть в Израиле, но по времени не получалось. Забавный случай был, когда летели назад в Минск: я места выбрал так, что папа сел рядом с Зеной, которая от Беларуси выступала.

- У тебя есть еще один год, чтобы попасть в молодежную сборную. Тем более, что ее возглавил Сергей Яромко, с которым ты работал в Городее.

– Да-да. Даже считаю, что у меня есть выбор из гражданств: Беларусь или Израиль, почти как у Диего Косты. У многих есть выбор. Осталось всего лишь чуть-чуть – заиграть.

Футбол в Израиле любят. Отмечу, что в какую бы команду не пришел выдадут всю необходимую экипировку: шорты, майку, гетры и лосины. Только самому нужно бутсы принести. По инфраструктуре, везде есть поля, даже если искусственные, то поливаются, чтобы газон был мокрый, не пекло и не жарило. И много натуральных полей, на которых я даже тренировался. В Ашкелоне натуральные поля как на «Городском» в Борисове. В первой лиге искусственные поля нормальные. На базах везде массажисты, какая бы команда слабая не была. Даже в Третьей лиге есть в этом плане крутые команды. По футболу скучаю, но не хочу сидеть в подвале. Буду развиваться и двигаться. Прогрессировать можно везде.

– Ты ушел от одного сахарного завода и перешел на другой, израильский. Как ты туда вообще попал?

– Родители обратились в «ульпан» – языковую школу. Учитель подсказал там-то и там-то есть работа, и я пошел устраиваться. Здесь найти работу легко, можно хоть каждый день менять. Трудовая книжка? Информация есть в базе в компьютере, все электронное и никто ее с собой не носит. Практически все работники завода – это взрослые русские и украинцы, я самый молодой. Говорят, работа без напряга и я сюда пришел временно, чтобы определиться с футболом.

Делаем варенье, сгущенку, шоколадки, специи. В моем цеху в закрытых коробках завозят различные ягоды из Польши: вишню, черную смородину. Коробки по 10-20 килограмм, можно заодно и подкачаться. Берешь короб, ставишь на специальную машину, где он утрамбовывается и из этой картонки высыпаешь ягоды в рубку. Таких «агалот» за смену нужно сделать от 70 до 200 кг. Эти ягоды попадают в реакторы, там добавляется сахар, химические составы и начинается варка. Через компьютер лаборанты следят как идет процесс в реакторах, потом берут пробу на проверку, чтобы было по рецепту.

– Не поправился на этих сладостях?

– Нет, но каждый день дают по два литра варенья – дома уже заполнился холодильник, даже родственникам ношу. Варенье действительно вкусное. На экскурсиях по заводу в Городее не был, только проезжал мимо. Не могу сравнить, как у нас налажено производство, и как у них. На работу езжу на электросамокате, покупал свой за $700, разгоняется на 30 километров в час.

Произошел однажды опасный случай на работе: молодой парень, не включая аварийную кнопку, полез чинить дверь, которая автоматически при движении поднимается вверх и закручивается, как ковер. Тут подъехал мужик с коробками, дверь перед ним открылась, и тому наладчику зажало голову. Крик стоял нереальный, а я в это время чай пил, подбежал сразу туда: кнопку уже нажали и человека отпустило. Вызвали скорую и парня госпитализировали – перелом шеи. После этого он уволился, но никто никакие компенсации платить не будет. Нарушение техники безопасности – надо было аварийную кнопку включить.

- Сейчас ты приехал в Беларусь буквально на пару дней. Следишь ли из Израиля за основной командой и за дублем?

– Слежу за каждым матчем, что главной команды, что дубля. Результатами дубля поражен: не понимаю, что даже когда дают игроков из главной команды – получаются проигрыши с крупным счетом. Сколько не играл за дубль, но так крупно никогда не проигрывал. Возможно, это случилось из-за ухода из дубля моих ровесников: Новицкий, Буйкевич, Гудов и так далее. Остались молодые.

Жалко тренерский штаб: Владимир Викторович Ананевич – толковый тренер, если ему дать хорошую команду, то из нее сделает очень сильную банду. Вчера ездил на тренировку в дубль, потренировался и поговорил с тренерами. Тяжело пока молодым парням, но мы такие же пришли. Сколько не учили тактике, сколько я не ошибался, но по крайней мере, за счет науки Викторовича могу открыться, чтобы появлялись моменты. Да, с реализацией были проблемы, но в каждой игре открывался и получал шансы на гол: где-то забил, где-то отдавал пасы. Недавно пересматривал нарезку, которую агент делал – вспоминал дубль и пацанов всех. Ностальгия накатывает, скучаю по этим временам и тренировкам. Сейчас самое главное развиваться, и так просто с футболом я заканчивать не собираюсь, буду пытаться, буду стараться. Закончить с футболом – это самое простое, а чего-то добиться сложно. Если ты любишь это дело, то нужно бороться до последнего!

В Израиле же футболисты играют и работают – небольшие зарплаты у них, придется терпеть. Играя в Суперлиге, то еще прожить можно, а в первой лиге многие совмещают. Буду терпеть, искать команду, чтобы идти дальше. У меня израильский паспорт и можно уехать в любую страну, а сейчас куда? Нужно начать здесь. Познакомился с многими людьми, которые уже поиграли, репатриировались в молодости, они говорили: «Ты перспективный малый, быстро бегаешь – не расстраивайся и не заканчивай. Тебя пока никто не знает, здесь следят скауты за любой лигой, но ты приехал и нигде не играл».

– А общался ты со своими ровесниками, которые перешли в аренду в клубы из Первой лиги?

– Встречался с Сергеем Кучмелем который играет за «Слоним». Говорит, что пока сказывается психология. Очков у команды нет, постоянно проигрывают. Не идет игра, может, не хватает толкового нападающего, чтобы убегал и делал результат (команда заняла 17-е место в Первой лиге). Волович в свое время тренировался с главным составом «Городеи», но перешел в аренду в НФК.

Больше всего жалко Илью Баглая. Следил за каждой игрой, смотрел товарищеские матчи когда были трансляции. Он попал в запас основной команды левым защитником, вроде хорошая ситуация. И тут все: нет Баги, нет Баги и нет Баги. Написал – оказалось, что порвал кресты в товарищеском матче… Уверен, что восстановится и все нормально будет. Встретился с ним вчера, рассказал, что операцию сделали и уже начал по кругу бегать, но восстанавливаться тяжело. Футбол состоит из травм и это нужно терпеть.

– А как ты вообще попал в футбол?

– Путь получился еще тот. В 13 лет пришел играть в «Минск», до этого увлекался только греблей. Мне нравился футбол, но когда стукнуло 15, ушел обратно в греблю. Правда, через некоторое время написал знакомому, который ходил в «Орбиту» Владимира Путраша, потом он еще нашу лицензию «Городеи» тренировал. На первой тренировке забил три гола и меня взяли.

Однажды у «Городеи» оказалась нехватка детских команд и попросили сыграть «Орбиту» на лицензировании. Меня взяли, но я оказался слабенький на этом уровне: не мог ни принять, ни отдать – в меня никто не верил, просто тренировался и все. Только за счет скорости убегал и простреливал. Прошел одну лицензию, прошел другую, подключились и старшие ребята 96-го года. Еще когда «Городея» была в первой лиге, заняли второе место.

Потом под городейскую вышку сформировался дубль, в который меня не брали, но все-таки позвонили и сказали приходить. На этих тренировках волновался, не сразу получалось, даже по ходу матча меняли. И вот после первого круга узнал, что вместо меня подпишут моего лучшего друга Лешу Гудова... В маршрутке после тренировки главный тренер объяснил, что все-таки не хочет со мной прощаться и отправил на лицензию за 2000-й год. Ничего не оставалось, заканчивать не хотел. Здесь я выдохнул и перезагрузился, забивал в каждом матче – игра получалась. Тренеры дубля наблюдали за процессом и вернули обратно. Тут же забил, отдал голевую и почувствовал игру.

В начале следующего сезона в товарищеских играх проявил себя и подписал новый контракт с клубом. Сезон начался отлично, забивал в трех играх подряд. После первого круга мне позвонил Вячеслав Владимирович и отправил на тренировку в основу. Несколько человек из дубля вызвали, а на следующий день – была товарищеская игра с туркменским «Ахалом» (4:0). К концу того матча меня подозвал Яромко и выпустил в центр нападения. За те двадцать минут, что мне отвели, забил гол.

На эмоциях прошел период, когда нас вызывали на тренировки с основой. Подписал контракт под основу, попадал в заявку. В матче с «Динамо Минск» (2:4) Пласконный заработал удаление, я разминаюсь, но понимаю, что меня уже в таком случае не выпустят, здесь нужен защитник. Но услышал, что называют фамилию «Алексеенко»... и сразу побледнел. Пять минут оставалось, но нужно с чего-то начинать. Валерьевич тогда отлично поддержал, успокоил, а тренерский штаб после матча поздравил с дебютом. Если бы ещё хоть чуть-чуть подпустили к играм, а так – только в товарищеских играл.

Потом то с основой, то с дублем тренировался. Взяли на Кубок со «Слонимом»: поехали я, Волович и Баглай. После первого тайма проигрывали 0:1. Идет второй тайм, осталось тридцать минут, сказали переодеваться, вместо Зенько выпустили. И тут сразу же забили – 1:1. Выиграли по итогу 2:1. Дорабатывал до конца, тренеры со скамейки кричали: «Давай! Давай!». Пацаны в раздевалке поддержали, сказали, что я тоже внес вклад в победу. Было очень приятно, за эти 30 минут можно прочувствовать игру.

Но все-равно отправили в дубль. Не понимаю, почему. Уже и сезон тогда близок к концу был, и узнал, что уезжаю в Израиль. Подошел на тренировке к Яромко и попросил расторгнуть контракт. Рассчитывал, что все будет по другому. Если бы сказали, что на меня рассчитывают, я бы остался, а так даже не знал ничего. Если бы не отъезд, то пошел бы в аренду.

– Что от тебя требовал Яромко?

– Когда меня выпускал, говорил не волноваться: получил-отдал, просить мяч, простреливать-навешивать. Не каждый тренер верит в игрока, может чего-то не хватило, не видел во мне чего-то, но это футбол. Где-то он был слишком строгий: если бы поверил в меня, был где-то помягче, то могло бы лучше получилось. Это психология. К каждому игроку нужен индивидуальный подход, как у Гончаренко: на кого-то нужно кричать с матами, а с кем-то мягко говорить, чтобы футболист расслабился и заиграл в свой футбол. Викторович всегда меня поддерживал, говорил спокойно, чтобы собрался и успокоился – выдохнул и забил.

Только Владимир Путраш в меня верил, когда я барахтался в самом низу. К нему приходил уже со слезами на глазах от безысходности, ничего не получалось. Он подбадривал всегда: «Все будет нормально, будем тренироваться, работать, научимся». Пропихал меня в дубль, если бы не взяли в «Городею», нашел бы куда отдать. Развиваться начал под руководством Викторовича, я очень благодарен ему за эти годы. Всем тренерам говорю спасибо. Валерьевичу – за то, что хоть где-то засветился, за минимальные шансы, за самого молодого городейского игрока в Высшей лиге.

– Как тебе сменивший его Олег Радушко, что подметил во время тренировок?

– Не особо строгий, ко мне относился очень хорошо. Хвалил, если делал что-то необычное на тренировках, пас рабоной или вещи в этом духе. По крайней мере, на молодых будет больше обращать внимание.

- Во сколько раз твоя зарплата в Израиле больше, чем в дубле Городеи?

– В 10 раз больше. И это минимальная зарплата в Израиле. Попаду в команду и начну играть – смогу получать еще 500 долларов. Сейчас денег не так много нужно, только на еду, жилье. Хочу играть, ощущать атмосферу когда за тебя болеют. Понимаю, что в топ-клуб попасть у меня мало шансов, а в добротную команду – легко. Хочу играть перед тысячами болельщиков, это крайне приятно.

- Как идут дела у Егора сейчас?

– Работаю третий месяц помощником водителя по развозке воды. Эта работа физически тяжёлая: часто нужно заносить воду в 19-литровых бутылях по офисам, заводам, квартирам. Где-то и на 4-й этаж подняться – не во всех зданиях устновливают лифты.

Играю в Первой любительской лиге за ФК«Украина», о которой раньше рассказывал (8 место из 11 после 14-ти туров). Так получается совмещать игру с работой (6+2 в десяти матчах). Это интересный чемпионат, здесь много бывших и действующих футболистов, игры проходят по субботам. В лиге выступают команды собранные из американцев, французов, эфиопов, русских. Люди живут тут как репатрианты или беженцы. Случалось, что из этой лиги забирали игроков в хорошие команды: француза-нелегала забрали во Францию, а израильтянина – в вышку Израиля. Был бы только рад, если бы меня пригласили на просмотр в профессиональную команду.

Недавно Егор забил топовый гол слета под перекладину:

И отдал зрячую голевую передачу из-за пределов штрафной прямо на голову партнеру:

– Летом полечу в Украину на Чемпионат мира среди любителей, на котором собираются все украинские команды, из разных странах: США, Франция, Испания, Польша и даже приедут парни из Беларуси. Говорят, что даже скауты приходят посмотреть на игры – двух молдован так забрали в польскую лигу.

Через знакомого в Минске познакомился с одним тренером, который тренирует команду в Израиле. Предлагает на просмотр сходить, но я пока не спешу. Скоро нужно в армию идти на два года, да и тяжело совмещать работу с футболом,потому что денег в футболе тут мало. Из университета БГУФК забрал документы, в планах здесь пойти на курсы после армии. Чуть лучше уже понимаю иврит и разговоры местных.

Брат Никита – успешно играет и живет в академии «Маккаби Тель-Авив» за 2005-й год. Тренеры им довольны. В его команде из иностранцев вообще никого нет, в других группах только испанцы. Думаю, что это показатель.

Хочу еще заиграть в Израиле, а может, съездить на просмотр в другую страну – с моим израильским паспортом это легче сделать. Или в Беларусь еще вернусь, чем черт не шутит?