Врать дорого Кирилл Мартынов

12.01.2020, 20:25

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Фото: Bloomberg

Почему Тегеран признал уничтожение украинского «Боинга».

Когда в 1983 году советские силы ПВО сбили южнокорейский пассажирский «боинг» (269 погибших), истребители перед атакой сопровождали лайнер в течение нескольких минут. В современном мире кто-то из пассажиров мог бы снять военный самолет на видео и даже успеть выложить ролик в Сеть через бортовой спутниковый интернет. О причинах гибели «боинга» стало бы известно сразу после случившегося.

Когда в 1988 году американский крейсер сбил в Персидском заливе иранский аэробус (290 погибших), пуск ракеты был зафиксирован спутниками. Подобная катастрофа, произойди она сегодня, привлекла бы внимание сотен гражданских экспертов по всему миру — скрыть причины трагедии было бы невозможно.

Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «боинга».

Первоначальная версия, сформулированная Тегераном, была очевидно слабой: новый исправный пассажирский лайнер якобы гибнет в результате взрыва двигателя (редчайшая, почти невозможная случайность), причем это происходит в момент ракетной атаки Ирана по территории соседней страны (что тоже происходит не каждый день). «Патриотические силы» внутри страны, а в Иране их ничуть не меньше, чем у нас на родине, взяли было курс на то, чтобы все отрицать. Были сделаны заявления о том, что обвинения в гибели самолета — это «психологическая война» со стороны Запада. Но сначала гражданские расследователи Bellingcat опубликовали видео ракетной атаки в интернете, затем последовали заявления разведок и правительств стран мира, СМИ обратились к специалистам. Стало ясно, что любые независимые эксперты, допущенные к исследованию обломков самолета, зафиксируют характерные подтверждения.

Скрыть уничтожение самолета лихими ракетчиками в 2020 году оказалось просто невозможно.

После осознания этого факта перед властями в Тегеране стоял несложный выбор. Или врать годами, отказываться от международного расследования катастрофы, придумывать все новые версии случившегося, публиковать «экспертизы отечественных специалистов», раздувать через подконтрольные СМИ истории о «психологической войне» против страны и нести потери, связанные с очередными экономическими санкциями. Или признать свою вину, принести извинения, наказать виновных и начать выплачивать компенсации. Любопытно, что власти исламской республики, которые буквально несколько дней назад распевали в своем парламенте песню «Смерть Америке», оказались достаточно рациональными, чтобы выбрать второй сценарий. Действительно, признание правды в мире, где скрывать ее все равно не получится, облегчает вашу участь.

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

К 2020 году мы начали вырабатывать противоядие против белого шума пропаганды, попытки обманывать все человечество выглядят наивными и любительскими. И возможно, признание Ираном ответственности за гибель украинского «боинга» обозначает конец эпохи постправды.

Сколько бы ни было фейков, журналисты и эксперты все равно докопаются до истины, даже аятоллы уже поняли это.

Впрочем, россияне живут в стране, власти которой продолжают верить в волшебную силу разводки. Им почти пять лет врали про малайзийской «боинг», сбитый над Донбассом. Российская пропаганда без особых рациональных причин до последнего была готова поддерживать первоначальную версию Ирана в отношении нынешней катастрофы.

На спасение чести «стражей исламской революции» были брошены лучшие «эксперты» RT и прочих пропагандистских структур. Кажется, в этом стремлении врать больше, чем сами виновники трагедии, мог бы разобраться разве что психоаналитик.

Кирилл Мартынов, «Новая газета»