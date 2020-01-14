Изменения в дорожном налоге: бойкот продолжится? 49 14.01.2020, 8:28

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Собранные с водителей деньги уходят неизвестно куда.

В Минфине рассказали, каких изменений стоит ждать автовладельцам, которые платят так называемую госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Власти проигнорировали давно предлагаемый водителями вариант — включить дорожный налог в цены на топливо. Вместо этого предлагается отвязать сбор от техосмотра, водителям предложат платить сбор помесячно.

Власти решили изменить принцип оплаты дорожного налога после того, как белорусские водители устроили настоящий бойкот гостехосмотра. Изменится ли ситуация теперь? Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу, который в программе «32 народных требования к власти» призывает решить проблему с дорожным налогом.

– Лучший выход для Минфина из этой ситуации — включение дорожного налога в цены на топливо. Это лучшее решение для властей, автомобилистов, семейных бюджетов и кошельков. Хочу обратить внимание, что так раньше и было. Дорожный налог когда-то входил в стоимость бензина на АЗС.

Cегодня Минфин говорит, что могут быть различные злоупотребления при включении дорожного налога в цену на топливо. Встает вопрос: «А что, их сейчас нет»? Все бросятся воровать дизельное топливо и бензин? Это смешно. Вы всех гребете под одну гребенку. Вызываете недоверие людей. Так ведь нельзя себя вести.

Поэтому я считаю, что автолюбителям нужно самоорганизовываться и проводить акции протеста. Надо заставлять власть делать то, что нужно народу.

– Почему же власти не хотят включать дорожный налог в стоимость топлива?

– Все упирается в денежные средства. В действующем варианте они брал деньги за техосмотр и дорожный налог вместе. Деньги шли — Бог знает куда. Сейчас, говорят, мы отвяжем дорожный налог от техосмотра, можно будет платить помесячно. Зачем вся эта головная боль?

– Одно из объяснений Минфина — «в случае включения дорожного налога в цены на топливо платить придется КГБ и МВД, которые освобождены от пошлины». Чьи интересы представляют власти в этом случае?

– Я хочу сказать, если КГБ, МВД не платят дорожный налог, значит за них платит народ. А надо, чтобы каждый платил за себя. Если сегодня у нас не военное время, то поставьте всех в равные условия. Если освобождено МВД от этой пошлины, значит в бюджете должны быть предусмотрены на это деньги. Вот и все.

– Стоит ли дорожный налог отвязывать от техосмотра?

– Тот, кто затеял все эти изменения — потеряет рабочее место. Потери для бюджета будут большими, чем власти бы включили этот сбор в цены на топливо. У них просто есть надежда, что если сейчас отвяжут дорожный сбор от техосмотра, то все резко начнут его оплачивать. Если бы включили в цены на топливо — народ бы заплатил.

- Получается, что массовый бойкот продолжится?

– Абсолютно не сомневаюсь, что так оно и будет. Необдуманное, неразумное решение, которое идет в разрез с интересами подавляющего большинства автолюбителей и их семей. Перед тем, как власти будут что-то там отвязывать или чего-то там привязывать, я бы десять раз подумал. Если ранее работала эта система привязки стоимости дорожного налога к стоимости топлива, то зачем от нее было избавляться? Кроме того, давно уже пора потребовать четкий и ясный отчет за проделанную работу: сколько средств ушло, какие дороги починили.