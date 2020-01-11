Дорожный налог: за деньги водителей ведут странную игру 7 11.01.2020, 8:29

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Фото: tut.by

Почему власти отвергают инициативы автомобилистов?

Дорожный налог в Беларуси не будут привязывать к пробегу транспортного средства

Ответ на свое обращение получили водители, выступившие с таким предложением, сообщает blizko.by.

Они писали:

— Который год ведется обсуждение дорожного налога, так и не получив решения которое устраивало бы большую часть водителей. Водители просят ввести плату в топливо, справедливо, отмечая, что плата не соразмерна фактическому использованию дорог. При этом государство отвергает эту просьбу, аргументируя это общим увеличением цен на продукцию.

Учитывая вышесказанное, мы предлагаем два изменения для прохождения техосмотра и оплаты дорожного налога:

Стоимость дорожного налога высчитывать из пробега транспортного средства между интервалами техосмотра (раз в год, раз в два года или каждые 20-10 тысяч километров)

Заменить временные интервалы на реальный пробег автомобиля, как у автомобильных производителей, например, 10 тысяч и убрать границу в 10 лет для уменьшения интервала прохождения техосмотра.

Ответ из Министерства финансов пришел. Его подписал замминистра Дмитрий Кийко. Он сообщил:

— Взимание «дорожного налога» исходя из пробега транспортного средства не поддерживается в связи с невозможностью осуществления достоверного контроля за его фактическими значениями, поскольку возможны различные злоупотребления.

Уже длительное время белорусские власти ведут вокруг дорожного налога странную игру, оплачиваемую деньгами водителей. Еще 27 декабря прошлого года заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с коллективом Барановичского завода автоматических линий заявил, что окончательное решение о возможности отвязки в Беларуси транспортного налога от процедуры техосмотра автомобилей будет принято в начале 2020 года.

Однако никакого решения по этому вопросу пока не последовало. Независимые эксперты отмечают, что главным камень преткновения могло стать банальное нежелание властей лишать себя доходов, получаемых за счет белорусских водителей.

И действительно, в 2020 году с водителей уже запланировано собрать 301,3 млн рублей дорожного налога. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона «О бюджете» на будущий год, сообщили «Минск-Новости».

Согласно планам, в 2020 году доходы республиканского дорожного фонда составят 616,4 млн рублей. Из бюджета будет направлено еще 156,5 млн рублей.

Основными источниками дохода республиканского дорожного фонда станут средства госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении – это 301,3 млн рублей. Кроме того, за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам планируется собрать 268,9 млн рублей.

Из республиканского дорожного фонда в консолидированный бюджет Минска выделят 3,7 млн рублей, Брестской области – 26 млн рублей, Витебской – 22,7 млн, Гомельской – 23,2 млн, Гродненской – 22,7 млн, Минской – 36,1 млн, Могилевской области – 15,9 млн. Общая сумма направленных субвенций составит 150,6 млн рублей.