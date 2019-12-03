Дорожный налог ударит не только по кошелькам водителей 2 3.12.2019, 8:30

1,124

Каких сюрпризов ждать на заправках и в магазинах?

Минфин подготовил проект указа, который отвяжет дорожный сбор от прохождения техосмотра. Однако это приведет к существенному подорожанию автомобильного топлива, в стоимость которого собираются включить налог. Власти говорят о повышении цен на минимум 10 копеек. Ударит ли это по карманам белорусов? Как изменятся цены на товары и услуги, в которые заложены расходы на топливо? Нужен ли нашей стране дорожный сбор? На все эти вопросы отвечает известный предприниматель и блогер Виктор Горбачев.

– Во-первых, надо понять, что автолюбители в основной своей массе не клюнули на их этот дорожный сбор. Больше половина автомобилистов в реальности его не платит. Власти посмотрели, что лови их – не лови, всех все равно не отловишь. Потери очень большие для бюджета.

Власти посмотрели и другого выхода не видят, как заложить его в стоимость бензина. Скорее всего, так и произойдет. Наверное, копеек 10-15 они в стоимость литра заложат это, обоснуют, что всем это выгодно, сколько бензина покупаешь – это твои проблемы, но налог есть.

Скорее всего, это еще перед Новым годом будет или с нового года введут этот налог. Тяжеловато для нашего населения будет. Это очередная уловка для населения и очередной ход со стороны властей: запутать, закрутить, завертеть, вытянуть определенную сумму. Обоснуют изначально тем, что это необходимо. Хотя мы прекрасно понимаем, что дорожный налог результатов не имеет. Мы не видим качества, дороги в основной своей массе побиты, поломаны. Так и будет дальше. К Дроздам будет хорошая дорога, ко всем 19 резиденциям будет хорошая дорога.

– Почему власти не решались отвязать дорожный сбор от техосмотра раньше?

– Во-первых, перед так называемыми парламентскими выборами не хотели всплеска каких-то эмоций, каких-то бунтов, «Стоп бензин!» и так далее.

Поэтому они этот процесс затянули, парламентская кампания закончилась, до президентской еще полгода или 9 месяцев. Вот в этот период они должны сделать все, чтобы вытянуть больше средств из населения. Вот они сделают это в январе, феврале – мы побубним, какие-то где-то митинги будут, встречи, бунты, «Стоп бензин!», возможно.

Cамое главное для них — повышение. А это хорошая сумма, потому что это будет на 10% сразу. Почти на 10% повышение в масштабах всей страны прибыли за топливо. Так называемые выборы закончились – теперь можно повышать цену.

– Цена на топливо включается в себестоимость многих товаров и услуг. Существенно ли это отразится на ценах?

– Однозначно. Это возможно не на следующий день, но через неделю, через две, в течение месяца. Произойдет скачок как на продовольствие, так и на транспортный извоз, такси, любые маршрутки, любое транспортное передвижение, логистика вся.

Все это будет заложена в конечную стоимость. Цена на топливо заложена в будущую работу определенного круга людей. Будем считать на сколько подымется топливо. Если на 8-10%, то течение месяца стоит ожидать не меньшее повышение на продукты и услуги, связанные с непосредственно, где это топливо есть.

– Насколько существенно повысилась цена на топливо в Беларуси за последнее время?

– За последние два года повысилась на 28-30%. Цены европейские на топливо, а зарплата – африканская.

– На ваш взгляд, какой должна быть цена за литр автомобильного топлива в Беларуси?

– Надо цену согласовывать со средней заработной платой в стране. Поэтому нормальная стоимость топлива была бы 1,20 – 1,40 рублей, в этих пределах. Население тогда бы не роптало бы, справлялось бы. Повышение выше 1,50 – 1,70, до 2 – это влечет за собой массу негатива. И все начиная от личных семейных потерь до прибыли на работе. После 1,50 рублей идет резкое падение экономического уровня жизни населения.

Поэтому — 1,20 рублей, максимум до 1,50 рублей. C учетом наших зарплат — больше уже нельзя повышать. Если будет доллар — это не есть хорошо, ударит по бюджету не только семейному, но в масштабах республики. Тогда будет продолжаться для нашего населения уход в теневой бизнес, для того чтобы сохранить бюджет семейный. Люди, которые в первую очередь занимаются предпринимательством, будут уходить в тень.

– Нужен ли в нашей стране дорожный налог?

– Если учесть, что мы транзитная страна, где много машин на иностранных номерах, то они могли бы взять на себя большую часть расходов. Это было бы хорошее предложение. Был бы плюс тому же Лукашенко, если бы он прямо и указал это, чтобы для своего населения у нас нет дорожных сборов, а для иностранцев — есть.

А получается, что большой процент разных россиян здесь приезжает, а с нас требуют этот дорожный налог. С приезжих не требовали и не требуют. То есть льготниками были иностранцы, а мы были «униженные и оскорбленные». Поэтому народ все злее и злее. И все ближе к Площади. Нормальное явление, повышение по копеечке, на 10 копеек и так далее, и тому подобное – это все ближе к Площади. Ближе к самой настоящей, последней Площади. В этой жизни у каждого человека она должна быть одна. Не много их, не распыляться. Одна, самая последняя. И вот власть делает все, повышая налоги, повышая цены на ЖКХ и так далее, чтобы у каждого в жизни появилась самая последняя Площадь. Она будет. Обязательно будет.