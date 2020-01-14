Александр Кабанов: Завод АКБ под Брестом не имеет юридического права работать 14.01.2020, 13:56

Александр Кабанов

Брестчане будут добиваться наказания для тех чиновников, кто разрешил строительство вредного предприятия.

Ситуация с заводом «АйПауэр» под Брестом остается пока до конца неясной, сообщает «Радыё Рацыя».

Какое-то время назад был вывоз нескольких фур готовых аккумуляторов, но по закону завод работать не может, уверен один из активных борцов против завода АКБ, блогер Александр Кабанов.

«У завода нет никаких документов, чтобы они могли запустить свою деятельность. Для этого нужно пройти экологическую экспертизу. После того, как она будет выполнена, и если документы по общественной экологической экспертизе поступят непосредственно в министерство, тогда «АйПауэр» сможет предоставить эти же документы уже на экологическую экспертизу Министерства охраны окружающей среды», — рассказал активист.

По словам Александра Кабанова, общественную экологическую экспертизу можно назначить на общественных слушаниях. Поэтому надо отменять фиктивные первые слушания и назначать другие. Еще инициативная группа будет добиваться наказания тех чиновников, кто дал разрешение на строительство вредного предприятия рядом с городом.