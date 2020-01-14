Врач посоветовал отказаться от завтраков 4 14.01.2020, 14:46

Он считает, что важность завтрака для здоровья сильно преувеличена.

Американский врач турецкого происхождения Мехмет Оз, ведущий популярного в США «Шоу доктора Оза», призвал отказаться от завтраков ради сохранения здоровья, пишет «Популярная механика».

Доктор объявил, что важность завтрака для здоровья сильно преувеличена: на самом деле этот прием пищи якобы вовсе не так необходим, как принято было считать. По словам Оза, после утреннего пробуждения рекомендуется подождать некоторое время, прежде чем человек станет по‑настоящему голодным. Телеведущий подчеркнул, что мнимая польза завтрака — это лишь рекламный ход и что эта догма исходила из маркетинга, а не медицинских исследований.

Вместо непременного раннего завтрака перед работой Оз рекомендует бранч — этим словом, образованным путём слияния слов breakfast и lunch, обозначается поздний завтрак в районе полудня, плавно переходящий в ранний обед. По словам врача, многие люди просто зависимы от еды, а их голод утром после пробуждения является лишь иллюзией. В большинстве случаев, уверяет доктор, это вызвано тем, что человек наедается поздно вечером, что провоцирует чувство голода утром.

Мехмет Оз закончил Гарвардский университет и затем получил докторскую степень в Пенсильванском университете. С 2001 года американец турецкого происхождения возглавлял хирургический отдел Колумбийского университета и преподавал в Пресвитерианском госпитале Нью-Йорка. Тогда же он начал заниматься и собственной медийной карьерой, регулярно появляясь на телевидении, радио и в других средствах массовой информации.