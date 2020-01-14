National Interest: Новый авианосец не по карману России 1 14.01.2020, 16:56

Кремль ищет альтернативу «Генералу Кузнецову».

Старый, ненадежный и теперь еще и поврежденный пожаром российский авианосец «Адмирал Кузнецов» вряд ли когда-нибудь вернется на передовую службы российского флота. Поэтому власть России рассматривает для него две потенциальные замены. Но «цена вопроса» может сорвать процесс замены еще до начала каких-либо реальных действий, - пишет National Interest (перевод - unian.net). «Адмирал Кузнецов» был взят на вооружение в 1990-м году. И с самого начала у судна начали возникать проблемы. Одна из главных слабостей авианосца – это отсутствие катапульт для запуска самолетов. Еще одна – это его движущая сила. Судно работает на паровых турбинах и турбо-котлах под давлением. Трубы судна тоже плохие.

«Кузнецов» редко появлялся в море и провел всего лишь шесть патрульных миссий за период с 1991 до 2015 года. Во время миссии в Сирию в 2016-м воздушный флот авианосца потерял два самолета всего за три недели. До конца 2018 года Москва планировала продлить жизнь «Кузнецова» и других боевых кораблей, которые остались с 1980-х годов, чтобы выиграть время для постройки новых судов. Но в октябре того же года авианосец получил серьезные повреждения из-за пожара, который охватил его на ремонтной верфи в Росляково. Российские судостроители предложили два решения для теоретической замены «Кузнецова». «Невское конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге выступило с проектом судна «Ламантин» весом 90 тысяч тонн. Оно сможет разместить на борту до 60 самолетов. Это примерно вдвое больше, чем мог нести «Кузнецов». Миниатюрная модель «Ламантина» была представлена на военной выставке в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Российские судостроители предложили два решения для теоретической замены «Кузнецова». «Невское конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге выступило с проектом судна «Ламантин» весом 90 тысяч тонн. Оно сможет разместить на борту до 60 самолетов. Это примерно вдвое больше, чем мог нести «Кузнецов». Миниатюрная модель «Ламантина» была представлена на военной выставке в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Альтернативной выступает судно под названием «Шторм». Это масштабная разработка от «Кирилловского государственного научного центра». Этот авианосец теоретически может разместить на борту до 90 самолетов. Таким образом, его возможности могли бы сравниться с «суперавианосцами» ВМС США. Издание пишет, что президент России Владимир Путин рассматривал предложенные модели авианосцев в начале 2020 года. Но хоть новый плавучий гигант остается в списке желаемого оборудования ВМС России, его построение будет стоить много миллиардов долларов, не говоря уже о создании воздушного флота для базирования на его борту. Это может заставить Путина и Кремль поставить свои планы на паузу. «Цена разработки и построения может превысить возможности военного бюджета страны», - писало The Barents Observer.