закрыть
15 января 2020, среда, 12:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Украина впервые напрямую закупила у США партию Javelin

  • 15.01.2020, 10:37
  • 1,215
Украина впервые напрямую закупила у США партию Javelin

Это первый такого рода контакт с Пентагоном.

Украина впервые напрямую закупила у Пентагона очередную противотанковых ракетных комплексов Javelin (на сумму в $36,5 млн. – ред.). Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает liga.net.

По его словам, эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине.

"Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно, потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры", - сказал он.

Ельченко уточнил, что в этом году Украина получит помощь США на сумму $698 млн: оборонной помощи на $250 млн и финансово-экономической - на $448 млн.

В этом году запланирована передача Украине трех американских катеров класса Island.

По словам Ельченко, приоритетом сотрудничества Министерства обороны Украины и Пентагона в 2020 году определено усиление украинского флота.

"Есть такой термин как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным и морякам на Черном и Азовском морях", - сказал Ельченко.


популярное за неделю

Мнение

Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский