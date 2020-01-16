Топ-3 самых покупаемых авто в Беларуси в 2019 году 10 16.01.2020, 19:24

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Белорусы выбирают бюджетные авто.

В 2019 году в Беларуси членами Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) было продано 64504 новых автомобиля – на 22% больше, чем в 2018-м, тоже рекордном, году. Самыми продаваемыми автомобилями в стране стали Lada Vesta, Volkswagen Polo и Geely ATLAS, передает myfin.by.

«Доля легковых автомобилей составила 93,6%, их было продано 60216 штук, на коммерческие авто пришлось лишь 6,4% или 4288», – рассказал член правления БАА Дмитрий Ярота.

Он добавил, что в статистику не вошли продажи таких марок как Lexus – 112 авто, ZOTYE – 98 шт, а также часть статистики по Toyota.

Самой продаваемой маркой стала Lada – 16281 авто (+55,3% по сравнению с 2018 годом), на втором месте Renault – 11895(+5,2%), «Бронзу» взял Volkswagen – 7919 (+14,2%). Следом расположились Geely – 6894 (+108,7%) и замкнувшая пятерку Kia – 4029 (+50,2%).

Из 30 брендов 11 ухудшили свои показатели: самое большое падение наблюдалось у Mitsubishi – минус 53,8% и MINI – минус 51,7%. Если брать в расчет не долю, а количество, то хуже всех дела обстоят у Nissan, продавшего на 1025 машин меньше, и Mitsubishi, реализовавших на 207 авто меньше, чем в 2018–м.

Всего в Беларуси членами БАА продавались автомобили 30 брендов (год назад – 33-х), но на долю 10 самых популярных пришлось 92,6% рынка. «Доля 8 марок высокого ценового сегмента составила всего лишь 3,6% – при покупке нового автомобиля белорусы предпочитают бюджетные варианты», – отметил Дмитрий Ярота.

Он также рассказал, что в Беларуси было в прошлом году продано лишь 11 новых электромобилей двух марок. «Это 18 тысячных процента в доле рынка. Пока он в зачаточном состоянии», – подчеркнул член правления БАА.

По статистике БАА, новых хозяев в Беларуси нашли также 122 Porsche, 50 Jaguar и 17 Maserati.