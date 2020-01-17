Медики назвали лучшие продукты для детского здоровья 17.01.2020, 18:46

Усилить защиту организма поможет бульон и чеснок.

Зарубежные специалисты представили вниманию шесть лучших продуктов-защитников детского здоровья. К примеру, специалисты советуют школьникам налегать на цитрусовые, пишет lenta.ua.

Среди цитрусовых особенно полезны лимоны, апельсины, грейпфрут, мандарины из-за высокого содержания витамина C, который повышает уровень лейкоцитов, пониженный же его показатель делает организм уязвимым перед патогенным воздействием вирусов и бактерий. Мало того, аскорбиновая кислота необходима для лучшего усвоения кальция и железа, что особенно важно для растущего организма.

Красный перец является богатым источником бета-каротина, помогающего и укрепить иммунную систему, и являющегося профилактическим средством против заболеваний кожи, вызванных неблагоприятными факторами внешней среды, в том числе и УФ-излучением. Вещество играет большое значение и для здоровья глаз.

Эксперты считают важным для детей употребление курицы, так как она имеет в своем составе достаточное количество витамина В6, участвующего в производстве эритроцитов, необходимых для доставки кислорода в каждую клетку организма, поэтому родителям рекомендуется баловать своих чад соответствующим супом.

В этом же списке чеснок, помогающий усилить защиту организма от простудных заболеваний из-за наличия в нем серосодержащих соединений.

Пятый рекомендованный продукт - брокколи, так как речь идет многочисленных витаминах, антиоксидантах и пищевых волокнах, играющих большую роль в улучшении работы всех систем организма.

Улучшить функционирование пищеварительного тракта помогут орехи, богатые витамином Е, нехватка его грозит проблемами с обменными процессами и иммунитетом.