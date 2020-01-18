Порося в карася Игорь Яковенко

18.01.2020, 14:17

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России срочно нужен жрец-прорицатель!

Когда гром аплодисментов, сотрясавших здание "Манежа" во время послания Путина, немного стих, вдруг выяснилось, что многое из того, что он говорил, разные люди понимают прямо противоположным образом. А уж то, что он сказал по поводу "конституционной реформы", вообще требует специальной должности толкователя.

Например, предложенные им поправки к Конституции Путин собирается поставить на "народное голосование". Многие, в том числе, к стыду своему и я, решили, что речь идет о референдуме. Просто потому, что "народное голосование" в переводе на юридический язык это и есть референдум, или всенародный опрос. Именно так в статье 49 сталинской конституции 1936 года впервые в нашей стране появилось закрепленное законом понятие референдума: "всенародный опрос (референдум)". Понятие "всенародное голосование" вместо референдума использовал Борис Николаевич в своем указе от 15.10.1993 года "О всенародном голосовании…". Поскольку ему надо было как-то принимать новую Конституцию, а закон "О референдуме" РСФСР разрешал объявлять референдум только Съезду народных депутатов или Верховному Совету которые по вполне уважительным причинам этого на тот момент сделать никак не могли.

То есть, тогда в 1993 году Конституция была принята фактически на референдуме, который по политическим причинам прошел под псевдонимом "всенародного голосования". Это как смышленые верующие, желая отведать скоромного в пост, просили сговорчивого батюшку переименовать "порося в карася".

Если у Ельцина в 1993 году были вполне резонные причины для такого маскарада, то у Путина в 2020 году нет для такой подмены ни малейшего повода. Есть конституционный закон "О референдуме", в соответствии с которым с инициативой его проведения выступают 2 млн граждан, а президент назначает дату. Ни малейших проблем ни с тем ни с другим у Путина нет. И, тем не менее, не успело отзвучать послание, как бдительная Памфилова тут же заявила, что никакого вам референдума, в лучшем случае голосование.

Зачем нужно некое "голосование", которое заведомо не имеет никакого правового статуса, понять невозможно, если оставаться в системе права. Если выйти из строгих и ясных правовых понятий и переместиться в туманные сферы пиара, то все встает на свои места. Совершенно бессмысленное с правовой точки зрения "всенародное голосование" позволит Путину прикрыться "народным волеизъявлением". Объявляли же "по просьбам трудящихся" всякие гадости, от принудительной подписки на всякие лотереи и госзаймы до повышения цен…

Еще более путанно Путин изложил свои мысли о двух самых важных конституционных изменениях, которые касаются международного права и местного самоуправления. Требуя "закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти" Путин обосновывал это необходимостью ликвидировать "разрыв между муниципальной и государственной властями". Но именно этот "разрыв", а точнее границу, отделенность муниципальной власти от государства устанавливает статья 12 Конституции, в соответствии с которой "Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти".

То же самое в отношении части 4 статьи 15, которая закрепляет приоритет международного права над российскими законами. Требование Путина приоритета Конституции РФ над международным правом, сопровождаемое неоднократными упоминаниями, что это необходимо для правового суверенитета России не может означать ничего иного кроме фактической отмены части 4 статьи 15 Конституции.

Проблема в том, что и 12-я и 15-я статьи входят в 1-ю часть Конституции, которая называется "Основы конституционного строя". Изменить их не может в России на сегодняшний момент никто. Поскольку для этого необходимо Конституционное собрание, созываемое по отдельному закону, который за 27 лет так и не был принят. Но даже Конституционное собрание не может вносить в эти статьи поправки, а может просто принять новую Конституцию.

Естественно, никакая "рабочая группа" в составе прыгуньи Исинбаевой, писателя-террориста Прилепина и примкнувшего к ним сенатора Клишаса не заменит ни Конституционное собрание ни референдум. Так же как Общественные палаты и Общероссийский народный фронт не заменяют гражданское общество…

У древних греков источником мудрости считался Аполлон, от имени которого вещала специальная жрица – пифия, которой для совершения пророчеств надо было привести себя в соответствующее состояние, говоря современным языком, "принять дозу". При этом Пифия впадала в наркотический экстаз, произносила неясные отдельные фразы и бормотания, которые записывали и толковали жрецы. Полагаю, что для Путина самым сильным наркотиком является власть. Так что он – наркоман с 20-летним стажем. И для толкования его бормотаний требуется специальная государственная должность, аналогичная должности жреца в храме Аполлона. Песков с его постоянной пургой явно не годится. Вы, кстати, зря смеетесь. Дело-то серьезное. Отечество, можно сказать в опасности…

Игорь Яковенко, blogspot.com