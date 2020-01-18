Владислав Колячонок стал второй звездой матча «Флинта» и «Оттавы 67» 18.01.2020, 15:07

Белорусский хоккеист снова отличился в OHL.

Минувшей ночью "Флинт" Владислава Колячонка и Евгения Оксентюка в гостях уступил "Оттаве 67" в серии послематчевых бросков — 4:5.

Евгений Оксентюк стал автором третьей шайбы. Нападающий отметился шестью бросками, а также у него был шанс поразить ворота в буллитной серии. Всего на счету форварда 48 (21+28) баллов в 35 играх сезона, сообщает pressball.by.

Его одноклубник Владислав Колячонок ассистировал при первом взятии ворот. Также защитник отличился одним броском и завершил встречу при показателе полезности "+1". Владислав был признан второй звездой матча.

В параллельной встрече "Сагино Спирит" Ильи Соловьева оказался сильнее "Су-Сент-Мари Грейхаундз" — 5:2. Илья Соловьев ассистировал во время третьего гола. По итогам встречи защитник трижды бросил по воротам и записал в актив показатель полезности "+1". В 33 матчах сезона Илья заработал 30 (3+27) баллов, отмечает официальный сайт ФХБ.