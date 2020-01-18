закрыть
18 января 2020, суббота, 18:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Белорусский гандболист входит в пятерку лучших бомбардиров ЧЕ-2020

  • 18.01.2020, 16:06
Белорусский гандболист входит в пятерку лучших бомбардиров ЧЕ-2020

В десятку лучших входят двое белорусов.

Игрок сборной Норвегии Сандер Сагосен возглавляет список бомбардиров чемпионата Европы-2020 по гандболу. Он в четырех матчах турнира забросил 34 мяча, передает pressball.by.

В десятку лучших входят двое белорусов. Артем Королек, забросивший 22 мяча, занимает пятое место в реестре. А Никита Вайлупов делит восьмую позицию с австрийцем Янко Божовичем, латвийцем Дайнисом Криштопансом и Онджеем Здрагалой из Чехии — по 21 голу.


популярное за неделю

Мнение

Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип