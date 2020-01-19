В Москве проходит массовое шествие против фашизма и изменений Конституции 19.01.2020, 14:05

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Фото: AFP

Акция имеет широкую общедемократическую повестку.

В Москве проходит согласованное с властями шествие памяти убитых неонацистами 11 лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, а также других жертв политических и ксенофобных преступлений.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию шествия:

Участники шествия также намерены выразить протест против преследований политических активистов, пыток и репрессий.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

"Шествие имеет широкую антифашистскую общедемократическую повестку", – говорится в заявлении организаторов. К нему присоединились также независимые московские муниципальные депутаты, чтобы выразить протест против "конституционного переворота", которым они называют предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Инициатор акции протеста против предложенных Путиным поправок Юлия Галямина заявила, что сегодня в России начинается кампания "против госпереворота".

Накануне одиночные пикеты против поправок к Конституции прошли в Москве у здания администрации Путина.

Придерживавшийся левых взглядов адвокат Маркелов и журналистка "Новой газеты" Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. Виновными в их убийстве были признаны Никита Тихонов и Евгения Хасис, а организатором – Илья Горячев. Все они были членами неонацистской организации БОРН.