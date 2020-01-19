Ученые выяснили, какое животное первым вышло из воды на сушу 3 19.01.2020, 14:42

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Это произошло 437 миллионов лет назад.

Американские ученые заявили о том, что скорпионы, которые обитали на нашей планете 437 миллионов лет назад, были первыми существами, которые вышли из воды на сушу, передает tsn.ua.

По их словам, скорпионы – древнейшие известные существа, которые могли дышать воздухом.

Несмотря на то, что нет никаких прямых доказательств того, что вид доисторических скорпионов, известный как Parioscorpio venator, обитал исключительно на суше, ученые настаивают на том, что "он мог дышать на суше и, определенно, мог выходить на сушу".

"Мы смогли изучить всю внутреннюю структуру. Они были похожи на современных скорпионов в том, что они, скорее всего, дышали воздухом", - заявил ведущий автор исследования Эндрю Вендрафф из Университета Оттербейна.

Ученые отмечают, что все существа, которые жили на Земле до этого вида скорпионов, жили исключительно под водой. Ранее предполагалось, что доисторическая многоножка была первым существом, которое вышло на сушу, но она обитала на нашей планете на 16-17 миллионов позже, чем скорпионы.

Останки этого вида скорпионов были найдены в штате Висконсин в 1980-х годах и с тех пор хранились в местном музее. Вендрафф изучил их в рамках подготовки к написанию докторской диссертации и был удивлен, обнаружив, что окаменелости сохранили следы системы кровообращения, пищеварительной и дыхательной системы существа.