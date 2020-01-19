На набережной Свислочи в центре Минска нашли труп 19.01.2020, 15:05

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Тело обнаружила женщина, гулявшая с собакой недалеко от гостиницы «Беларусь».

На берегу Свислочи утром 19 января обнаружили труп мужчины. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщила очевидица. Информацию подтвердили в оперативно-дежурной службе Центрального РУВД Минска.

Женщина гуляла с собакой недалеко от гостиницы «Беларусь» по набережной Свислочи. Тело мужчины нашел питомец — труп лежал на суше у нового пешеходного мостика, соединяющего гостиницу и Дворец спорта. Минчанка не раздумывая вызвала скорую и милицию.

Сотрудники оперативно-дежурной службы Центрального РУВД подтвердили информацию: найдено тело мужчины, на вид примерно 30—35 лет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.