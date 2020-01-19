«В школе говорили: что ты здесь забыла, убирайся!» 12 19.01.2020, 15:18

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Фото: tut.by

История белоруски, родители которой приехали из Вьетнама.

Ми родилась в Бобруйске, имеет белорусское гражданство, но тем не менее считается для многих здесь «чужой», сообщает tut.by.

Родители девушки переехали в Беларусь около 30 лет назад из Вьетнама на отработку после вьетнамской войны. Ми ходила в обычную школу, где представлялась Аленой, чтобы меньше выделяться среди одноклассников.

Но с детской жестокостью она все равно столкнулась: тыканье пальцами, перешептывания, грубость. А однажды девушке прямо так и сказали: «Вали из страны, тебе здесь не место!»

С возрастом Ми поборола свои комплексы «приезжей» и сейчас не представляет свою жизнь в какой-либо другой стране. Подробнее о ее история можно узнать из видео.