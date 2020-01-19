Жители Витебска помогли приюту для животных 8 19.01.2020, 15:40

1,564

Фото: Радыё Рацыя

Витебский приют для бездомных животных - самый первый в Беларуси.

В отличие от других подобных заведений, беспризорных кошек и собак здесь не усыпляют, а содержат до тех пор, пока каждому не найдется хозяин, передает «Радыё Рацыя».

В городе сложилась добрая традиция - помогать приюту и его питомцам. Во время благотворительных акций люди жертвуют деньги, вещи или продукты питания, так как государственное финансирование учреждения весьма скромное. Последняя такая акция прошла в культурном центре VZAP, где провели ярмарку ремесленных и промышленных изделий, рассказала директор приюта Алла Прасолова:

Фото: Радыё Рацыя

- Продаем сувениры, стоит это недорого - есть и по 50 копеек, и по рублю. Все деньги пойдут на нужды приюта. Много помощи от людей, принесли и продукты, и сухой корм, и покрывала. Одну полную машину уже отправили, и еще на две машины, видимо, наберем.

Свои изделия для благотворительной реализации передали витебские ремесленники, много вещей на продажу - игрушек, книжек, сувениров - принесли простые горожане. Что особенно приятно: благодаря благотворительной ярмарке, «делегация» от приюта вернулась обратно в меньшем составе - собачка Сюита нашла себе настоящую хозяйку и настоящий дом. И еще несколько потенциальных хозяев придут в приют, присмотрев животных по фотографиям.

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя