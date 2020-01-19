Названы самые важные приметы на Крещение

Названы самые важные приметы на Крещение3
- 19.01.2020, 15:51
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Согласно истории православного праздника, в этот день крестился Иисус в реке Иордан.
19 января отмечаем Крещение 2020. Согласно истории православного праздника, в этот день крестился Иисус в реке Иордан. "Сегодня" пишут о главных приметах и суевериях в день Крещения 2020.
На Крещение молодежь развлекается на льду: катается на коньках и устраивает карусели. Так как колядовать можно было до Сретенья Господнего (15 февраля), то в этот праздник вновь обходили дома, колядовали и пели песни, поздравляя друг друга.
Приметы на Крещение 2020
На Крещение вся вода считается целебной. Даже если оставить ее на подоконнике в ночь с 18 на 19 января, то вода будет крещенной.
Если человек примет крещение в этот день, то будет счастлив всю жизнь.
Во время купания в проруби нужно смотреть на восток. Согласно примете, если смотреть на запад, якобы можно заключить сделку с дьяволом.
Сны в крещенскую ночь – вещие.
Всем девушкам, желающим побороть веснушки, советуют 18 января умыться водой талого снега.
Для того, чтобы уберечь дом от нечистой силы, на окнах и дверях следует нарисовать кресты. Сделать это можно при помощи свечи либо мела.
Издавна на сочельник девушки бросали башмачок на улице, снятый с левой ноги. После определяли, с какой стороны придет их суженый, – по направлению передней части брошенной обуви.
Добрым предзнаменованием считалось, если в этот день сговорятся о будущей свадьбе.
"Крещенское рукобитье – к счастливой семье".
Погода на Крещение 19 января: приметы
Если на Крещение выпадало полнолуние, то до конца января будет держаться такая погода, какая была последующие три дня после праздника.
Если идет дождь, то конец января будет пасмурным и дождливым.
Если в этот день стоит ясная и морозная погода, стоит ожидать засухи летом.
Если в крещенский полдень на небе наблюдались синие облака, то год, опять же, должен быть урожайным.
Если на улице пасмурно и идет снег, то людей ждал обильный урожай.